ارتقای جایگاه فرش ورامین به عنوان یک هدف مهم دنبال می شود

حسن میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که شهرستان ورامین از ظرفیت های متعددی در حوزه تولید فرش دستبافت برخوردار است، اظهار داشت: هنرمندان توانمندی در حوزه تولید فرش دستبافت در ورامین حضور دارند.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین با اشاره به جایگاه فرش این منطقه افزود: شهرستان ورامین در حوزه تولید فرش جایگاه ویژه ای در استان تهران و کشور دارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ادامه داد: باید توانمندی های مختلف اقتصادی شهرستان ورامین در سال اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از تولید داخلی شکوفا شود.

میرزایی اضافه کرد: یکی از بخش هایی که شهرستان ورامین در آن استعداد و توانمندی بالایی دارد، حوزه فرش بوده که می تواند به توسعه اقتصادی منطقه و معرفی قابلیت های ورامین کمک شایانی کند.

وی با اشاره به پیگیری مشکلات فرش بافان ورامینی عنوان کرد: جلساتی با موضوع بررسی مشکلات حوزه فرش دستبافت ورامین با حضور مسئولان برگزار شده است.

رییس اداره صنعت معدن و تجارت ورامین یادآور شد: تلاش داریم تا با استفاده از ظرفیت های مختلف، قدم هایی را برای ارتقا و بهبود جایگاه فرش ورامین با توجه به شناخته شدن این فرش در عرصه جهانی برداریم.