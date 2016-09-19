علی فکری در گفتگو با مهر از وقوع ۲۸ فقره تصادف منجر به فوت طی ۵ ماه نخست امسال در همدان خبر داد و گفت: این آمار نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور همدان آمار تلفات تصادفات منجر به فوت در سال گذشته همدان را ۲۳ نفر عنوان کرد و گفت: طی ۵ ماه نخست امسال ۱۶ نفر در تصادفات همدان جان خود را از دست داده اند.

رئیس پلیس راهور استان همدان بااشاره به اینکه آمار تلفات تصادفات منجر به فوت در عابران پیاده بیشتر بوده است، گفت: امسال سهم بیشتر فوتی‌های تصادفات همدان عابرپیاده بوده‌اند و آمار نسبت به سال گذشته ۵ نفر افزایش داشته است.

فکری با بیان اینکه بیشتر تصادفات به دلیل تخلفاتی است که موتورسیکلت‌ها انجام می‌دهند، از توقیف ۹ هزار و ۲۱۸ دستگاه موتورسیکلت در استان همدان خبر داد و گفت: توقیف موتورسیکلت ها نیز نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس راهور استان همدان از توقیف ۴ هزار و ۳۸۷ فقره خودروی متخلف در استان همدان خبر داد و با بیان اینکه این آمار نیز ۴۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد، گفت: بیشترین خودروهای توقیفی سهم شهرستان همدان بوده است.