FATF ما را به خود تحریمی می کشاند/لزوم مقابله جدی با نفوذ دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه یکشنبه در جمع مردم ورامین در مسجد صاحب الزمان(عج) اظهار داشت: از مسئولان کشور انتظار می رود تا با هوشیاری هر چه بیشتری از ارزش های انقلاب اسلامی پاسداری کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران، حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی را مایه دلگرمی دانست و افزود: با حضور رهبری بیدار و انقلابی، هرگز اجازه نفوذ به دشمن داده نخواهد شد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که ما از دستگاه دیپلماسی به خاطر زحماتشان در مذاکرات برجام تشکر و قدردانی می کنیم و ملت نیز از تیم مذاکره کننده تشکر می کند اما مگر مسئولان وعده ندادند تا با اجرای برجام، تمام تحریم ها برداشته می شوداما در مقام عمل این اتفاق صورت نپذیرفته است.

محمودی با اشاره به این نکته که باید مردم نتایج برجام را به عینه مشاهده کنند، اضافه کرد: مگر قرار نبود نتیجه برجام در سفره و اقتصاد مردم دیده شود اما این امر تحقق نیافته است.

امام جمعه موقت ورامین با انتقاد از طرح موضوع FATF یادآور شد: موضوع FATF که بخواهد ما را به خود تحریمی بکشاند، قابل قبول نیست.

وی با اشاره به این نکته که ملت ایران بیدار بوده و در صحنه و میدان حضور دارد، گفت: ملت ایران اجازه نفوذ دشمن را به عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد کشور نخواهد داد و هرگونه زمینه سازی برای نفوذ سیاست های استکباری را به شدت محکوم می کند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران تأکید کرد: مسئولان کشور نیز باید با همه توان و ظرفیت برای پاسداری از ارزش های اسلامی تلاش کرده و هرگونه راه نفوذ دشمن به کشور را ببندند.