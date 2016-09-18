همایش تجلیل از فعالان صنعت چاپ در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از فعالان صمعت چاپ عصر امروز یکشنبه با حضور جمعی از مسئولین و فعالان حوزه چاپ استان در محل تالار مجتمع فرهنگی شهید آوینی کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم از «مسعود تفضلیم به عنوان پیشکسوت صنعت چاپ استان تجلیل و از خانواده های دو تن از چاپخانه داران متوفی به نام های «عین الله ایوانی» و «یداله پاکدل» تقدیر به عمل آمد.

تقدیر از مدیران فعال صنعت چاپ استان کرمانشاه در سال ۹۵ بخش دیگر این مراسم بود و از «فرود خسروی» از چاپ زاگرس، «سیروس عزیزی» چاپ آزادگان، «صحبت اله پارسی زاده» چاپ نفیس شهرستان قصرشیرین، «محمد نعیم حسام الدینی»، چاپ حقیقیت شهرستان پاوه و «وحید جلیلیان» در حوزه چاپ دیجیتال و چاپ نگاره به عنوان اولین چاپ دیجیتال استان تجلیل به عمل آمد.

«مهدی علیزاده» مدیر عامل توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه (غرب کارتن سابق) و «کامران سوهانی» مدیر چاپ رسام از دیگر تقدیر شدگان در این مراسم به عنوان کارآفرینان صنعت چاپ استان بودند.

هم چنین در این مراسم از کارگران نمونه صنعت چاپ استان در سال ۹۵ تجلیل شد و «حمیدرضا امیری» از چاپ رزقی، «مریم حمزه» از چاپ سعادت، «سعید سلطانی» از چاپ سلطانی شهرستان هرسین و «اقبال حیدری» از چاپ امیر شهرستان گیلانغرب مورد تقدیر قرار گرفتند.

و در پایان از «امیر پرویز سعادت»، مدیر چاپ دیجیتال نور رضا و «کورش رباعی» مسئول دفتر اتحادیه صنف چاپخانه داران کرمانشاه به خاطر همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه صنف چاپخانه داران طی سال های اخیر تجلیل به عمل آمد.