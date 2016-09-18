به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی عصر یکشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرای گذر ۱۸ متری در بافت جدید شهری آب‌پخش اظهار داشت: به منظور توسعه و عمران و آبادانی شهر آب‌پخش تلاش‌های زیادی داشته‌ایم و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه و بهبود وضعیت معابر شهری آب‌پخش به عنوان یک اولویت در دستور کار است، بیان کرد: تمام تلاش ما این است که پروژه‌هایی اجرا شوند که مشکلات مردم را کاهش داده و زمینه‌ساز افزایش رضایت‌مندی مردم باشند.

شهردار آب‌پخش خاطرنشان کرد: در همین راستا ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم و شهروندان در نقاط مختلف شهر داریم و پروژه‌ها را بر همین اساس طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی گذر جدید در شهر آب‌پخش، بیان کرد: این گذر به طول یک کیلومتر و با عرض ۱۸ متر از بلوار غدیر تا بلوار انقلاب اجرا می‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه محل تامین اعتبار اجرای این پروژه از درآمدهای داخلی شهرداری و اعتبارات ارزش افزوده است، ادامه داد: پروژه فوق در هفته دولت کلنگ زنی شد و در دهه مبارک فجر به افتتاح و بهره برداری خواهد رسید.