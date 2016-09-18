  1. استانها
  2. بوشهر
۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۴۳

شهردار آب‌پخش:

عملیات ایجاد گذر ۱۸ متری در بافت جدید شهر آب‌پخش آغاز شد

عملیات ایجاد گذر ۱۸ متری در بافت جدید شهر آب‌پخش آغاز شد

بوشهر - شهردار آب‌پخش گفت: عملیات ایجاد گذر ۱۸ متری در بافت جدید شهر آب‌پخش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی عصر یکشنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرای گذر ۱۸ متری در بافت جدید شهری آب‌پخش اظهار داشت: به منظور توسعه و عمران و آبادانی شهر آب‌پخش تلاش‌های زیادی داشته‌ایم و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه و بهبود وضعیت معابر شهری آب‌پخش به عنوان یک اولویت در دستور کار است، بیان کرد: تمام تلاش ما این است که پروژه‌هایی اجرا شوند که مشکلات مردم را کاهش داده و زمینه‌ساز افزایش رضایت‌مندی مردم باشند.

شهردار آب‌پخش خاطرنشان کرد: در همین راستا ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با مردم و شهروندان در نقاط مختلف شهر داریم و پروژه‌ها را بر همین اساس طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی گذر جدید در شهر آب‌پخش، بیان کرد: این گذر به طول یک کیلومتر و با عرض ۱۸ متر از بلوار غدیر تا بلوار انقلاب اجرا می‌شود.

عباسی با اشاره به اینکه محل تامین اعتبار اجرای این پروژه از درآمدهای داخلی شهرداری و اعتبارات ارزش افزوده است، ادامه داد: پروژه فوق در هفته دولت کلنگ زنی شد و در دهه مبارک فجر به افتتاح و بهره برداری خواهد رسید. 

کد مطلب 3773002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها