جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر چهارمحال و بختیاری عصر یک شنبه با اجرای نمایش ها برتر در شهرکرد به کار خود پایان داد.

سیامک سلیمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری در مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر این استان اظهار داشت: تئاتر نخستین تشکل بشری و سرآمد همه هنرها است و با بشر همزاد بوده است.

وی ادامه داد: انسان به صورت ناخودآگاه با تئاتر آشنا شد و خودآگاه آن را پرورش داد و تئاتر کامل ترین هنر است.

وی تاکید کرد: موسیقی، ادبیات و هر آنچه در هنر مطرح است در تئاتر نهفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تئاتر تعدیل روحی و روانی جامعه است و جامعه را از استرس به آسایش سوق می‌دهد.

وی بیان داشت: تئاتر نقش تعلیمی و تربیتی دارد.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تئاتر عامل اصلی معرفی فرهنگ های منطقه ای و نیز عامل اصلی ارتقای فرهنگ یک جامعه است.

سلیمانی یادآور شد: هنوز به ظرفیت هایی که در تئاتر است دست پیدا نکرده ایم و باید هنر را حمایت و پشتیبانی کنیم تا در جامعه پررنگ تر شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این جشنواره اظهار داشت: در اسفندماه سال گذشته فراخوان جشنواره نمایش تئاتر در سطح استان اطلاع رسانی شد و بعد از آن ۲۸ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال که ۱۸ اثر به مرحله بازبینی معرفی شدند.

جواد کارگران در ادامه گفت: از بین آثار معرفی شده به مرحله بازبینی در نهایت هشت اثر به بخش رقابتی راه پیدا کردند که دو اثر نمایشی به جشنواره فجر ارسال خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: این جشنواره از روز ۲۵ تا ۲۹ شهریورماه در محل سالن امیرکبیر برگزار شد.

کارگران خاطرنشان کرد: داوری این جشنواره را مهرداد رایانی، جهانشیر یاراحمدی، احمدرضا رافعی بر عهده داشتند.

رئیس انجمن نمایش تئاتر چهارمحال و بختیاری نیز در این جشنواره اظهار داشت: انجمن نمایش در طی دو ماهه اخیر کار خود را با ۳۰ گروه تئاتر آغاز کرد.

فرشید بزرگ نیا گفت: یکی از زیرساخت های توسعه در زمینه فرهنگ و هنر تئاتر است که می تواند نقش مهمی را در این خصوص ایفا کند.

رئیس انجمن نمایش تئاتر چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت توجه به تئاتر، تصریح کرد: مسئولان و مدیران استانی باید در جشنواره های هنری به ویژه تئاتر حضور داشته باشند و از هنر و هنرمند حمایت کنند و مردم را به سمت و سوی کنسرت، سینما و اتفاقات هنری سوق دهند و همچنین برای ایجاد انگیزه بهتر هنرمندان، بودجه هایی را به طرح ها و برنامه های این حوزه اختصاص دهند.

وی یادآور شد: انجمن نمایش تئاتر تلاش دارد برای زنده نگه داشتن هنر و آشنایی اقشار مختلف جامعه با هنر تئاتر، اجرای نمایش برای عموم مردم را داشته باشد.

رئیس انجمن نمایش تئاتر چهارمحال و بختیاری بیان کرد: شش گروه برتر از استان و همچنین تهران در دی ماه سال جاری نمایش تئاتر را به میزبانی شهرکرد اجرا خواهند کرد.