بزرگداشت روز ملی شعر برگزار شد/ زبان فارسی وحدت و هویت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که یکشنبه شب با حضور اعضای انجمن های شعر و ادب استان فارس و محمد سلگی مدیر کل توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد، حجت الاسلام هادویان دبیر علمی توسعه کتاب و مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس برگزار شد، بهزاد مریدی با توجه به اینکه روز ملی شعر به یاد استاد شهریار داعیه دار شعر وادب پارسی قرار گرفته، تصریح کرد: به لحاظ ریشه ای بنا نیست ملت سازی شود. بی تردید زبان فارسی وحدت و هویت ملی ماست.

انتخاب روز بزرگداشت استاد شهریار را به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی دارای ابعاد متعددی دانست و گفت: زبان فارسی سیر طولانی گذرانده و در این مسیر زبان ایران باستان و زبان های میانه که امروز ما میراث دار آن هستیم ودیعه ایست که باید پاس داشته شود.

مدیرکل ارشاد فارس با بیان اینکه روز ملی شعر در بزرگداشت شاعری آذری زبان قرار گرفته نشان از گستردگی دایره زبان فارسی عنوان کرد و افزود: به لحاظ ریشه شناسی چنین انتخابی جای بحث و حدیث دارد.

وی با بیان اینکه کنکاش در زبان فارسی و ریشه های آن موید نکاتی است، تاکید کرد: هیچ گاه زبان ترکی و عربی دست کم قرابتی با زبان فارسی اصیل نداشته است.

آیین یادروزشعر و ادب در فارس با اجرای شعر و موسیقی، شاهنامه خوانی؛ مشاعره و تجلیل از حسن اجتهادی پیشکسوت عرصه شعر و ادب کازرون پایان یافت.