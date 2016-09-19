برگزاری سه نشست تخصصی «کتابخوان» تا پایان سال در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، سعیده ابراهیمی، مدیر کل کتابخانه های عمومی فارس یکشنبه شب در برنامه «کتابخوان هنر» که در خانه تاریخی منطقی نژاد شیراز برگزار شد، با اشاره به اینکه هنر و هنرمندان باید در شیراز و فارس که مهد هنر است، باید بیشتر مورد توجه باشند، گفت: علاقه به هنر در فارس به دلیل تاریخ درخشان بیشتر به چشم می‌خورد.

مدیر کل کتابخانه ‌های عمومی استان فارس افزود: کتاب و هنر از هم‌جدایی ناپذیرند، زیرا از یک سو هر کتابی اثر هنری به‌ حساب می‌آید و از سوی دیگر هر اثر هنری را باید کتابی برشمرد که جهانی بزرگ را به مخاطبان القا می ‌کند.

این استاد دانشگاه شیراز، نشست‌ های «کتابخوان» را از مهم‌ ترین و برجسته ‌ترین حرکت‌ فرهنگی جامعه دانست و گفت: اداره کل کتابخانه ‌های عمومی استان فارس بر اساس رسالت ذاتی خود این نشست‌ ها را در سطوح مختلف برگزار کرده است.

وی به برگزاری نشست ‌های ویژه کتابخوان «جهان‌نمای شعر» و «شاهچراغ ‌(ع)»، اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر نشست تخصصی هنر که امروز برپا شد تا پایان سال سه نشست تخصصی «زبان و ادبیات فارسی»، «علم اطلاعات و دانش ‌شناسی» و «سلامت و بهداشت» هم به همت اداره کل کتابخانه‌ های عمومی استان فارس برگزار خواهد شد.

ابراهیمی، توجه به فرهنگ و هنر را وظیفه اصلی تمامی نهاد های فرهنگی دانست و افزود: امیدواریم با حمایت سازمان‌ های مربوطه، جریان ‌های فرهنگی در استان فارس بیشتر و پررنگ‌ تر شود.

در این نشست که با حضور پروفسور مهراد، چهره ماندگار استان، داریوش نویدگویی، مدیر انتشارات «نوید» شیراز و جمعی از هنرمندان همراه بود، پنج کتاب تخصصی «متد بازیگری»، «36 وضعیت نمایشی»، «بوطیقای معماری»، «موسیقی نقاشی» و «نما به نما» در حوزه هنر معرفی شد.