تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان مسابقات فیبا آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات فیبا آسیا چلنج که ادامه مسابقات استانکوویچ و کاپ آسیا به حساب می آید، با برگزاری دیدار فینال به پایان رسید. در این دیدار که از ساعت ٢٠:٤٥ در سالن دوازده هزار نفری آزادی آغاز شد، دو تیم ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان ایرانی درک باورمن حریف خود را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی به شرح زیر است:

ایران ٧٧ - کره جنوبی ٤٧

(١٣ بر ٩)، (١٧ بر ١١)، (٢٣ بر ١٤)، (٢١ بر ١٣)

تیم های ملی بسکتبال ایران و کره جنوبی در حالی در دیدار فینال مسابقات فیبا آسیا چلنج به مصاف هم رفتند که پیش از این و در روز سوم مرحله دوم این رقابت ها نیز برابر هم صف آرایی کرده بودند، در آن دیدار نیز تیم ملی بسکتبال ایران برابر کره ای ها صاحب برتری شده بود.

علاوه بر این، ملی پوشان بسکتبال ایران پیش از دیدار فینال، تیم های قطر، عراق (مرحله مقدماتی)، تایلند، ژاپن (مرحله دوم)، هند (مرحله یک چهارم نهایی) و اردن ( نیمه نهایی) را نیز شکست داده بودند تا بدون شکست قهرمان مسابقات شوند.

حامد حدادی، اوشین ساهاکیان، سجاد مشایخی، محمد جمشیدی و بهنام یخچالی آغازگر دیدار برابر کره جنوبی بودند، بازی دفاعی این بازیکنان به حدی منسجم بود که تا دقیقه ششم کوارتر اول که ١١ امتیاز کسب کرده بودند، کره ای ها یک امتیاز هم نگرفته بودند!

کره ای ها اولین بار در دقیقه هفتم صاحب دو امتیاز شدند سپس با دو پرتا سه و دو امتیازی، مجموع امتیازات شان را به ٧ رساندند، البته تلاش ها در ثانیه های پایانی این کوارتر برای هر دو تیم نتیجه داشت اما در نهایت این تیم ایران بود که برنده کوارتر اول شد.

بر خلاف کوارتر اول، بازیکنان کره جنوبی در کوارتر دوم خیلی زود به نتیجه رسیدند هر چند دفاع محکم ایران به آنها تا دقیقه چهارم اجازه کسب امتیاز جدید نداد و همین موضوع این تیم را وادار به استفاده از پرتا های سه امتیازی کرد که یکی از آنها در آغاز نیمه این کوارتر به ثمر نشست؛ در این بین اما ملی پوشان کشورمان در حمله هم موفق تر از حریف بودند به گونه ای که اختلاف امتیاز کوارتر اول را بیشتر کردند (٢١ بر١٣)، این اختلاف امتیاز در پایان کوارتر دوم به ١٠ رسید تا تیم ملی ایران مقتدرانه برنده کوارتر دوم و نیمه نخست بازی شود.

برتری در آغاز نیمه دوم هم با ایران بود طوریکه بعد از کسب هفت امتیاز متوالی توسط ملی پوشان کشورمان، کره ای ها تازه با یک پرتاب صاحب دو امتیاز جدید شدند. آنها در کوارتر سوم به مراتب بیشتر از دو کوارتر دیگر برای کسب امتیاز تلاش کردند اما به خاطر عملرد فوق العاده ایران در دفاع کمتر موفق به کسب نتیجه از این تلاش ها شدند و کوارتر سوم را هم واگذار کردند.

شرایط در کوارتر پایانی هم بی شباهت به سه کوارتر اول نبود؛ بسکتبالیست های ایران کمتر به حریف اجازه عبور از دفاع خود را دادند و در مقابل بارها دفاع این تیم را جا گذاشتند و به گل رسیدند تا هم برنده این کوارتر شوند و هم برنده قاطع کل بازی.

به گزارش مهر، امروز و پیش از دیدار فینال اولین دوره مسابقات فیبا آسیا چلنج، دو دیدار برای تعیین رده بتدی تیم های پنجم تا هشتم مسابقات دو دیدار برگزار شد که طی آن تیم های چین و هند صاحب برتری شدند. در مرحله رده بندی هم که پیش از فینال برگزار شد، تیم ملی اردن شکستی با ٢٢ اختلاف امتیاز را به عراق تحمیل کرد.

نتایج دیدارهای روز دهم و پایانی مسابقات فیبا آسیا چلنج به شرح زیر است:

تعیین رده هفتم

چین تایپه ٦٨ - هند ٨٠

تعیین رده پنجم

چین ٧٥ - ژاپن ٦٧

رده بندی

اردن ٩٤ - عراق ٧٢

فینال

رده بندی تیم های شرکت کننده در مسابقات فیبا آسیا چلنج به شرح زیر است:

١- ایران

٢- کره جنوبی

٣- اردن

٤- عراق

٥- چین

٦- ژاپن

٧- هند

٨- چین تایپه



به گزارش مهر، با توجه به جدول رده بتدی تیم های ایران، کره جنوبی، اردن، عراق و چین به عنوان تیم های اول تا پنجم مسابقات فیبا آسیا چلنج صاحب سهمیه برای زون‌های خود جهت شرکت در مسابقات انتخابی جهانی ٢٠١٩ شدند.