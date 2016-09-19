تقویت مشاوره تحصیلی در وزات آموزش و پرورش امری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی یکشنبه شب در نشست شوراهای آموزش و پرورش و پشتیبانی سوادآموزی که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: در ایان منتهی به آغاز سال تحصیلی تطبیق نیروی انسانی با تعداد کلاس ها و دانش آموزان استان امر مهم و حساسی است که باید مورد دقت و توجه ویژه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: آغاز خوب سال تحصیلی تا پایان سال برروی روحیه دانش آموزان و فرهنگیان بسیار تاثیرگذار است لذا تمامی سازمان ها ونهادها باید با آموزش و پرورش استان در راستای شروع مطلوب سال تحصیلی جاری همکاری داشته باشند.

وی به موضوع انتخاب رشته تحصیلی در مدارس اشاره کرد و اظهارداشت: وزارت آموزش و پرورش در تمامی کشورهای دنیا مسئولیت آموزش عمومی را برعهده دارد و قاعدتا وظیفه ای برای تعیین مشاغل آینده دانش آموزان ندارد.

استاندار کردستان ادامه داد: بی شک تعیین شغل آینده هر فرد تا حد زیادی با تعیین رشته او در دوران تحصیلی ارتباط دارد لذا می طلبد که اقدامات لازم انجام شود تا دانش آموزان براساس استعداد و توانمندی هایی که دارند رشته مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

زاهدی افزود: در دوره ای ایران با کمبود پزشک مواجه شد و برای جبران آن از سایر کشورهای دنیا هم چون هند پزشکانی را جذب کرد و بعد از آن تعداد پذیرش دانشجویان در این رشته افزایش پیدا کرد و همین مسئله موجب افزایش تعداد پزشکان و در نتیجه اشباع بازار کار این قشر شد.

وی با بیان اینکه بخش مشاوره تحصیلی در مجموعه وزارت آموزش و پرورش باید تقویت شود، اضافه کرد: برای اینکه استعدادهای بسیاری از دانش آموزان از بین نرود و آنها در رشته هایی که به آن علاقه دارند نه به اجبار خانواده هایشان تحصیل کنند نیاز به مشاوره تحصیلی دارند.

وی بیان کرد: متاسفانه جاذبه ای که در رشته تجربی وجود دارد موجب شده بسیاری از استعدادهای دانش آموزان ما از بین برود.