پیشتازی حزب حاکم روسیه در انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روسیه که روز یکشنبه برگزار گردید پس از شمارش ۸ درصد از آراء، از پیشتازی حزب حاکم «روسیه واحد» حکایت دارد.

بر اساس این گزارش حزب «روسیه واحد» توانسته است ۴۵ درصد آراء را به خود اختصاص دهد.

در همین راستا پوتین اظهار داشت که با تمام اطمینان می توانیم پیروزی حزب «روسیه واحد» را در انتخابات پارلمانی اعلام کنیم.

لازم به ذکر است که مردم روسیه روز یکشنبه در انتخابات پارلمانی این کشور پای صندوق های رای رفتند. تعداد مراکز رای گیری در این انتخابات بیش از ۹۵ هزار حوزه رای گیری بود و صد و یازده میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات بودند.