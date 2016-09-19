«خرده روایت هایی از ساعت جنون»/ ذهنیتی که سیاه و سفید می نوازد

به گزارش خبرنگار مهر، نفوذ به درون فکر یک آدم و دیدن جدال میان تار و پودهای ذهنیت سیاه و سفید و قضاوت کردن تنها با یک نگاه آن هم بدون شناخت در کنار آرامشی که افکار خوب در مقابل تندرویهای افکار بد به وجود می آورد مواردی است که این روزها خیلی از زندگی ها به آن دچار شده و چه بسا گاهی اوقات مغلوب این وحشت آفرینی ها شده اند.

در این میان هر آنچه که دامن می زند به این باخت ناگوار از مشکلات اقتصادی گرفته تا درگیری در فضای مجازی و نگاه نادرست به زندگی خانوادگی، همه و همه نیازمند واکاوی و بررسی هستند و این درست همان مسئله ای است که این روزها توسط انجمن نمایش گروه پیدا در شهرستان قروه به تصویر کشیده شده است.

در واقع این افکار آدمی است که او را می سازد و نمایش «خرده روایت های ساعت جنون» به دنبال زدن تلنگر به مخاطب است و هر آنچه که در حوزه بدبینی معضل می شود را با روایتی درونی به تماشاگر می رساند و پیام رسان تفاوت میان بدبینی و واقع بینی است.

درگیری یک مرد با خودش در جنجال زندگی و تلاش برای گذر از وحشت تنهایی آن هم با بروز فکر خودکشی، شاید دغدغه ای باشد که کمتر به آن پرداخته شده و نیاز است بیشتر به ذهنیت ها نفوذ پیدا کرده و کنکاشی در این زمینه داشت.

کنکاشی که گروه نمایش پیدا آن را یافته و با نوشتاری گویا به چالش درآورده و مخاطب را واگذار می کند به اینکه چگونه به مسایل جامعه بنگرد.

نگاه آگاهانه

درگیر بودن یک انسان با خود و اینکه اتفاقاتی روزانه در اطراف ما می افتد که شاید به ظاهر چندان به چشم نیایند اما می توانند دگرگونیهایی را به همراه داشته باشند. نویسنده نمایش «خرده روایت های ساعت جنون» ایده اصلی کار را از همین مسایل دانست و اظهار داشت: «همه آدم ها گاهی در تنهایی با خود مشورت می کنند و بسیاری هستند که تصمیم هایی از همین مشورت با خود می گیرند و اینجاست که تلاش برای پرش به نگاه درست باید شکل بگیرد.»

«بهزاد فرمانی» در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نمایش برداشتی از تفکرات یک انسان است، افزود: «در کنار نفوذ به ذهنیت یک آدم، معضلات جامعه امروز را هم اضافه کردیم چرا که افکار آدمی به دغدغه های جامعه پیوند خورده و شکل گرفته است.»

به گفته وی اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهند همان واقعیت هایی هستند که ما از آن غافل شده ایم درست مثل آدم هایی که با تنهایی خود درگیرند و در هیاهوی اجتماع چندان روی ریل آگاهی نیستند.

«فرمانی» فرهنگ درست دیدن و شنیدن و فکر کردن را بسیار در بالا بردن آگاهی جامعه مهم دانست و تصریح کرد: «همیشه استفاده غلط از امکانات در کنار نگاه نادرست به زندگی و جامعه باعث می شود انسان در مسیر صحیح و آرامبخش قرار نگیرد لذا ما در این نمایش به دنبال برداشتن عینک بدبینی و بیان درک درست از واقعیت ها هستیم.»

وی هدف اصلی از نگارش و به اجرا درآوردن این نمایش را تحلیل برداشت ها و قضاوت های ناآگاهانه از مسایل مختلف عنوان کرد و یادآور شد: «تصمیم شخصیت اصلی این نمایش حول محور خودکشی می چرخد و این مسئله ای است که به اعتقاد بسیاری از روانشناسان زمانی رخ می دهد که انسان به دیوانگی محض و یا همان جنون رسیده باشد لذا هرچه به انتهای نمایش نزدیک می شویم برداشت ها و نگاه های مخاطب متفاوت تر خواهد شد و این آزادی فکر را ایجاد می کند که با وجود مشکلاتی که هست آیا خودکشی کردن راه حل نهایی است یا نه؟»

نویسنده قروه ای در ادامه گریزی به انتخاب نام تأثیرگذار این نمایش داشت و بیان کرد: «هر نمایشی زمانی آغاز می شود که تماشاگر اسم آن را می بیند و می شنود بنابراین اسم کار بسیار مهم است چرا که تبلیغ و معرفی کار را در خود دارد.»

«بهزاد فرمانی» دغدغه های امروزی جامعه را نسبت به گذشته بیشتر دانست و از افزایش بی اعتمادی، بدبینی و بی تفاوتی میان افراد و خانواده ها ابراز نگرانی کرد.

به گفته وی پایان نمایش باز است و تماشاگر می تواند هرگونه برداشتی را داشته باشد گرچه تمام محور نمایش در گردونه ای از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی تا مشکلات درونی آدم ها با خود می چرخد اما حرف اصلی ما در این است که تمامی اتفاقات این چنین برای همه وجود دارد آنچه در این بین مهم است چطور نگاه کردن به مسایل است.

«فرمانی» از اجرای این نمایش برای نخستین بار خبر داد و مدت زمان آن را بین ۴۰ تا ۴۵ دقیقه دانست.

گفتمان حقایق

قطعاً تنهایی یک فرد با خودش و کلنجار رفتن در این میان با واقعیت های اتفاق افتاده می تواند انسان را به حد جنون برساند. این مطلبی است که طراح و کارگردان نمایش «خرده روایت های ساعت جنون» به آن اشاره می کند.

به گفته «یونس صحرارو» حرف اصلی در این نمایش بیان و آشنا کردن تماشاگر با مشکلاتی است که امکان به چالش کشیدن آدم را دارد و این مشکلات می تواند افراد را به راه های مختلفی بکشاند و در این میان دفاع در برابر قضاوت ها اثرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه موضوع این نمایش درگیریهای فکری انسان با خود است و تصمیم هایی که در نهایت می تواند منجر به خطا رفتن باشد، تأکید کرد: «برداشت های آزاد تماشاگر می تواند واگویه بازخورد در کنار گفتمان حقایق به زبان هنر باشد.»

«صحرارو» آشنا کردن مردم با فرهنگ تئاتر دیدن را هدف اصلی گروه نمایش پیدا عنوان کرد و تأثیر بیان کردن یک اتفاق به شکل تصویر در قالب زبان هنر را بسیار مهم خواند.

وی با بیان اینکه تعداد بازیگران این نمایش پنج نفر شامل دو بازیگر اصلی و سه بازیگر کمکی هستند از اجرای این نمایش از ۲۷ شهریور تا دوم مهر ماه سال جاری در کانون شهید مطهری شهرستان قروه خبر داد.

انسان و تنهایی

به هر حال این نمایش برگرفته از حقایقی پنهان در جامعه است که نفوذ به درون آنها لازم است چرا که آدمها خیلی چیزا را در گذشته خود جا می گذارند؛ گاهی خود را، گاهی دلبستگیهایشان را، چیزهایی که امروز به دنبال آن می گردند، چیزهایی که بودن آن ممکن است انسان را از خواسته امروز خود منع کند.

در واقع احساس و علم براین که انسان تنهاست، بیگانه از جهان و از خویشتن، همه انسان‌ها، در لحظاتی از زندگیشان، خود را تنها احساس می‌کنند و تنها هم هستند. زیستن یعنی جداشدن از آنچه بودیم برای رسیدن به آنچه در آینده خواهیم بود. تنهایی عمیق‌ترین واقعیت در وضع بشری است. انسان یگانه موجودی است که می‌داند تنهاست و یگانه موجودی است که در پی یافتن دیگری است و این همان نمایش «خرده روایت های ساعت جنون» است که به زبان هنر خوش نشست و درخشید.