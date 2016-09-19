اعتبار ۸۰۰ میلیون تومانی برای بازسازی وبهسازی اماکن ورزشی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوشگوار یکشنبه شب در نشست شوراهای آموزش و پرورش و پشتیبانی سوادآموزی که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه سرانه فضای سرپوشیده ورزشی دانش آموزی استان ۷ سانتی متر مربع است، گفت: این میزان نسبت به میانگین کشوری کمتر است و می طلبد در راستای افزایش این سرانه اقدامات بیشتری کرد.

وی با بیان اینکه ۳۸ فضای برون مدرسه ای در قالب سالن ها و مجتمع های ورزشی در کردستان وجود دارد، عنوان کرد: هم اکنون ۱۵ پروژه ورزشی نیمه تمام شامل ۱۱ استخر و ۴ سالن ورزشی در استان وجود دارد.

وی اظهارداشت: طی ۱۰ سال اخیر هیچ گونه بودجه ای برای نگهداری، مرمت و تعمیر اماکن ورزشی به آموزش و پرورش استان تخصیص پیدا نکرده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: اماکن ورزشی استان به دلیل مشکل مذکور امروز با کف پوش های فرسوده، وضعیت نامناسب سقف و سیستم های گرمایشی و سرمایشی مواجه شدند.

خوشگوار بیان کرد: ۸۰۰ میلیون تومان برای بازسازی و بهسازی اماکن ورزشی استان مورد نیاز است که امیدواریم این مبلغ به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند.

وی به برگزاری موفق میزبانی کردستان در برگزاری مسابقات ژیمناستیک قهرمانی دانش آموزی سراسرکشور اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی انجام شده کردستان به دلیل میزبانی شایسته این دوره از مسابقات رتبه نخست را در میزبانی این مسابقات از سوی وزارتخانه کسب کرد.

وی بیان کرد: در تابستان امسال ۳۸۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر استان در مسابقات قهرمانی مرحله کشوری شرکت کردند که در رشته های مختلف به ویژه شنا و دو ومیدانی موفق به کسب مدال شدند.