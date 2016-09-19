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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان خبر داد:

ورود سامانه جوی باران زا به جنوب کرمان

ورود سامانه جوی باران زا به جنوب کرمان

کرمان - رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان با اشاره به ورود جریان های باران زا و مرطوب از سمت دریای عمان گفت: احتمال بارندگی در جنوب کرمان وجود دارد.

حمیده حبیبی در گفتگو با مهر اظهارداشت: در ادامه ناپایداریهای جوی در استان کرمان از امروز شاهد ورود یک سامانه مرطوب از دریای عمان و خلیج فارس به جنوب استان کرمان خواهیم بود که موجب بروز بارندگی های ناگهانی در این منطقه می شود.

وی بیشترین میزان این بارندگی ها را در شهرستان های جنوبی و جنوب غرب استان کرمان اعلام کرد و از کشاورزان خواست تدابیر لازم را برای جلوگیری از خسارات محصول انجام دهند.

حبیبی گفت: در شهر کرمان اما پدیده خاصی وجود نخواهد داشت و آسمان نیمه ابری خواهد بود.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین منطقه کرمان لاله زار و گرمترین منطقه نیز شهداد و ریگان گزارش شده است.

کد مطلب 3773086

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