مردم یمن اجازه نمی دهند سعودی ها برای آنها تصمیم بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن با بیان اینکه واکنش نظامی نیروهای یمنی در داخل عمق سعودی امری طبیعی و قانونی است اعلام کرد که یمنی ها اجازه نخواهند داد سعودی ها برای آنها تصمیم بگیرند.

عبدالسلام همچنین آمریکا را در پشت پرده ممنوعیت پروازها در یمن اعلام کرد. وی در واکنش به مخالفت سعودی ها با اعطای مجوز به هواپیمای سازمان ملل برای بازگرداندن هیات انصارالله از مسقط به یمن گفت: سازمان ملل هیچ اقدامی را که عربستان از آن رضایت نداشته باشد انجام نمی دهد.

وی افزود: هدف از این اقدام نگه داشتن ما در مسقط است تا به این ترتیب بر ما فشار وارد کنند اما ما احساس می کنیم که اینجا در میان مردم خود هستیم.

عبدالسلام در عین حال از بهره برداری از حضور هیات انصارالله و کنگره مردمی یمن برای انجام دیدارهای سیاسی و رسانه ای خبر داد.

وی در واکنش به تصمیم «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن مبنی بر انتقال بانک مرکزی یمن به عدن گفت: عبد ربه منصور هادی و تصمیمات وی هیچ گونه مشروعیتی ندارند.

سخنگوی انصارالله یمن در عین حال این تصمیم عبد ربه منصور هادی را احمقانه خواند و هدف از آن را تسلیم کردن مردم یمن برشمرد.