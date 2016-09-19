به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، محمدمهدی حمزه‌پور افزود: در این دفتر، کلیه‌ خدمات گردشگری به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه توسط متصدی مسلط، به گردشگران داخلی و خارجی ارائه می‌شود.

مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان، هدف از راه‌اندازی این دفتر را معرفی مکان‌های گردشگری شهر و استان کرمان، راهنمایی و کمک به گردشگران و ترغیب به سفر و تبلیغ از شهر کرمان با جذب گردشگران ذکر کرد.

حمزه پور خاطرنشان کرد: اولویت معرفی مکان‌های گردشگری با خدمات و امکانات گردشگری و خدماتی شهرداری کرمان مانند پارک‌ها، موزه ها مثل موزه حیاتی و تاکسی درمی، باغ وحش و ... شهرداری کرمان است.

وی ادامه داد: خدماتی مانند معرفی جاذبه های گردشگری، توزیع اقلام گردشگری مانند نقشه، دفترچه راهنمای گردشگری، بروشورهای گردشگری، عکس جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری و نیز امکان استفاده از اینترنت برای جستجوهای مورد نظر و نقشه‌ی الکترونیکی کرمان در محل این دفتر ارائه می‌شود.

حمزه‌پور تصریح کرد: همچنین اطلاعات روز و ساعات حرکت قطار، هواپیما و اتوبوس، اطلاعات لازم در مورد هتل‌ها، مهمانسراها و پانسیون‌های کرمان با نرخ و درجه‌ی آن‌ها و نیز پاسخ به هر سوالی که گردشگران خارجی و داخلی در خصوص استان داشته باشند؛ در دفتر کرمون گردون ارائه می‌شود.

گفتنی است دفتر کرمون گردون در پارک مطهری، جنب فروشگاه رفاه راه اندازی شد.