دو مرکز یادگیری سوادآموزی محلی در کردستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان یوسفی یکشنبه شب در نشست شوراهای آموزش و پرورش و پشتیبانی سوادآموزی که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به اینکه ایجاد مراکز یادگیری محلی دارای مصوبه هیات وزیران است، گفت: یکی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش در بخش سوادآموزی در کشور ایجاد ۵۰۰ مرکز یادگیری محلی بود که سهم استان از این تعداد ۱۵ مرکز تعیین شده بود.

وی عنوان کرد: براساس ارزیابی ها و نظرسنجی های انجام شده پیشنهاد کردیم که با توجه به اینکه استان ظرفیت و نیازمند راه اندازی تعداد مراکز بیشتری است، میزان سهیمه استان را به ۲۰ مرکز ارتقا دهند که با این مهم موافقت شد.

وی اظهارداشت: تاکنون دو مرکز یادگیری محلی در استان راه اندازی شده که معادل ۱۰ درصد میزان سهمیه تعیین شده است، و این مراکز از مهرماه امسال فعالیت خود را آغاز می کند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: با توجه به مشکلات اعتباری موجود، فعلا امکان ایجاد مرکز یادگیری محلی جدیدی نه تنها در کردستان بلکه در سایر استان های کشور هم وجود ندارد.

رمضان یوسفی بیان کرد: در این مراکز علاوه بر آموزش سواد، مهارتهای اساسی زندگی، حقوق شهروندی و مهارت های اجتماعی با حضور مدرسین با تجربه و متخصص به افراد آموزش داده می شود.

وی اظهارداشت: بررسی ها نشان داده است که بیشترین آسیب پذیری در جامعه ما مربوط به بخش کم سوادی و بی سوادی مردم است.

وی عنوان کرد: برای اینکه چالش ها و خلاء های موجود در جامعه برطرف شود نیاز به ارائه آموزش های مذکور به افراد کم سواد و بی سواد است.