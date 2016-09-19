کتاب «آلبوم سنندج» با حضور قشنگ کامکار رونمایی شد

به‌ گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «آلبوم سنندج» به‌ کوشش حامد شریعتی شامگاه یکشنبه‌ در سینما بهمن سنندج و با حضور جمعی بزرگی از نویسندگان و هنرمندان کرد و مردم فرهنگ دوست سنندج برگزار شد.

کتاب «آلبوم سنندج» کتابی است کاملا تصویری که‌ توسط نویسنده‌ و محقق جوان کرد، حامد شریعتی گردآوری شده‌ است، حامد شریعتی به‌ مدت ۵ سال تمامی محلات شهر سنندج را گشته‌ است و تمامی عکس های قدیمی کسبه‌ و کارمندان و خانواده‌های قدیمی شهر را جمع آوری کرده‌ است.

در این مراسم که‌ با حضور هنرمند کرد، قشنگ کامکار برگزار شد، از وی دعوت شد تا در مورد کتاب صحبت کند، وی نیز در این خصوص گفت: ابتدا از حضور پرشور مردم سنندج در این مراسم بسیار متشکرم، باور کنید من در مراسم رونمایی کتاب های بسیاری شرکت کردم، اما هرگز چنین جمعی برای رونمایی یک کتاب حضور نیافتند.

بانوی هنرمند کرد در ادامه‌ گفت: من اولین بار آقای شریعتی که‌ جوانی بسیار علاقمند و پرشور است را در خانه‌ یکی از دوستان سنندجی دیدم، وی در یک موبایل کوچک تمامی عکس های قدیمی سنندج را که‌ ۵ سال تمام برای آنها زحمت کشیده‌ بود به‌ من نشان داد، همان جا فهمیدم که‌ عجب کار بزرگی انجام داده‌ است؛ این شناسنامه‌ و هویت یک شهر است که‌ در دستان این مرد جوان قرار دارد.

خانم کامکار در مورد کتاب و فرهنگ نوازی مردم کرد گفت: در تمام دنیا ما کردها به‌ فرهنگی بودن و مهمان نواز بودن مشهوریم، حالا من رو به‌ مردم شهر خویش می گویم؛ چرا برای خودمان هم فرهنگ دوست و مهمان نواز و مهربان نباشیم، چرا خود ما از جوانانی چون آقای شریعتی حمایت نکنیم تا این کارهای برزگ را به‌ اتمام برسانند.

در ادامه‌ برنامه‌ عبدالمومن مردوخ، نوه‌ آیت الله‌ مردوخ گفت: حقیقتا برای چاپ این کتاب باید به‌ آقای شریعتی و همکارانش تبریک عرض کنم. این تنها یک آلبوم نیست، این شناسنامه‌ و هویت مردم شهر سنندج است. شما زمانی که‌ به‌ کتاب می نگرید، می بینید که‌ سنندج چقدر کوچک بوده‌ و چطور این همه‌ مرد و زن بزرگ از این شهر به‌ ایران و جهان معرفی شدند.

وی در ادامه‌ افزود: این کتاب به‌ نوعی بیوگرافی تمام شهر سنندج تاکنون است، فکر می کنم هر خانواده‌ ای به‌ همراه‌ یک کتاب تاریخ باید این کتاب را هم در قفسه‌های کتابخانه‌ی خویش داشته‌ باشد تا نسل های آینده‌ بدانند که‌ کجا زندگی می کنند و حال آنها می خواهند برای آینده‌ شهر خویش چه‌ کاری انجام دهند.

حامد شریعتی مولف کتاب «آلبوم سنندج» در ادامه‌ این مراسم گفت: ابتدا باید از خانم قشنگ کامکار تشکری ویژه‌ بکنم چون براستی این مراسم بدون حمایت و حضور ایشان ممکن نبود، همچنین از دوستان و خانواده‌ خوبم و مسئولین سینما بهمن و آقای امین مرادی که‌ با کمال میل سالن شماره‌ یک سنیما بهمن را در اختیار ما قرار دادند تقدیر می کنم.

وی در ادامه‌ گفت: من در دوران دبیرستان یک کار تحقیقی روی عکس های قدیمی سنندج انجام دادم، البته‌ از همان کودکی به‌ این کار علاقمند بودم، اما این کار تحقیقی را ادامه‌ دادم و حدود ۵ سال تمام کلیه نقاط شهر سنندج و خانواده‌ های قدیمی شهر را بازدید کردم و عکس های آلبومی و قدیمی آنها را با کیفیت خوب اسکن کردم، نتیجه‌ کار شد؛ کتاب حاضر.

مولف کتاب «آلبوم سنندج» افزود: عکس های کتاب به‌ هیچ وجه‌ اینترنتی نیستند و همگی عکس هایی هستند که‌ برای اولین بار به‌ چاپ رسیدند، مانند اولین عکس از امان الله‌ خان اردلان یا تنها عکس سلطان سنجر خان که‌ تاکنون کسی ندیده‌ است، به‌ همین دلیل به‌ شما اطمینان می دهم که‌ کتاب بر مبنای تحقیقی دقیق و میدانی انجام شده‌ است.

در ادامه‌ برنامه‌ از هنرمند قشنگ کامکار با تقدیم یک مجسمه‌ از مستوره‌ اردلان تشکر و قدردانی شد و در نهایت مراسم رونمایی از کتاب توسط عبدالمومن مردوخ و خانم قشنگ کامکار انجام شد، در انتهای برنامه‌ کتاب های خریداری شده‌ توسط مولف کتاب امضاء شد.

همچنین در این مراسم گروه‌ موسیقی «پژال» به‌ اجرای موسیقی پرداختند.