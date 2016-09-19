صدور جواز ساخت و ساز در شهر ملارد با کاهش چشمگیری روبرو بوده است

علی اکبر خراسانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار تأثیر گذار عوارض ساخت و ساز در تأمین منابع مالی حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: در مقطع پنج ساله پیش از سال ۹۲، قریب به ۴۷۵ هزار متر جواز ساخت صادر شده که با مقایسه آن با میانگینِ ۸۵ هزار متر مربع جواز صادر شده در سه سال اخیر، به فاصله بسیار زیاد میان حجم جواز صادره در دو مقطع اشاره شده، پی می بریم.

وی افزود:نتیجه چنین وضعیتی،کاهش محسوس و اُفت شدید در آمد از محل ساخت و ساز شهری است که به طور طبیعی توانمندی مالی شهرداری ملارد را به شدت تحت الشعاع قرار می دهد.

خراسانی گفت:با همه این اوصاف، نهایت ظرفیت و تلاش مدیریت شهری ملارد را به کار گرفته ایم تا هیچکدام از پروژه های عمرانی شهر متوقف نشود.

شهردار ملارد عنوان کرد:پرداخت حقوق کارمندان شهرداری از دیگر دغدغه های ما محسوب می شود که اصلی ترین هدف در این بخش نیز بر پرداخت و واریز به موقع آن استوار بوده که البته با عنایت به وضعیت در آمدی و اعتباری شهرداری ملارد، بروز برخی نارسایی ها در این عرصه (پرداخت حقوق ها) اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

وی افزود:علیرغم برخی کاستی ها، از بسیاری شهرداری های دیگر شهرهای استان تهران موفق تر عمل کرده ایم که در دستور کار قرار گرفتن پروژه های متعددی در سال جاری و در قالب طرح هایی همچون احداث بازار روز دلناز، احداث اولین اسپرت پارک، مجموعه سالن ورزشی و مجموعه گلزار شهدا موید عزم جدی مدیریت شهری بر آبادانی و پیشرفت هر چه بیشتر شهر ملارد است.

خراسانی در خاتمه یادآور شد:نگاه ما در شهرداری و مجموعه شورای شهر به رویکرد توسعه محور استوار است و بسیاری از دستورکارهای تعریف شده در ذیل این محور، عملیاتی، اجرایی و پیگیری می شود که امیدواریم در نهایت در جلب رضایتمندی حداکثری مردم فهیم این خطه موثر واقع شود.