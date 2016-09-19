فواد معصوم و عمار حکیم آماده سازی برای آزادی موصل را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «فواد معصوم» رئیس جمهور و «عمار الحکیم» رئیس ائتلاف ملی عراق در دیدار خود آماده سازی جاری برای آزادی موصل از سیطره داعش را مورد بررسی قرار دادند.

ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که فواد معصوم شامگاه یکشنبه با عمار الحکیم در منزل خود در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این بیانیه در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و امنیتی و همچنین آماده سازی های جاری برای آزادی شهر موصل از سیطره گروه تروریستی داعش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دو طرف همچنین بر ضرورت همکاری و رایزنی بین تمام طرف های عراقی و تقویت وحدت ملی به منظور دستیابی به منافع عالی این کشور و در راس آنها پیروزی نهایی بر تروریسم و غلبه بر مشکلات اقتصادی تاکید کردند.

لازم به ذکر است که گروه تروریستی داعش از نیمه سال ۲۰۱۴ بر شهر موصل در شمال عراق سیطره یافته است و نیروهای امنیتی عراق برای یورش به این شهر و آزادسازی آن از سیطره داعش آماده می شوند.