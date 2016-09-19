تساوی تیم ملی فوتسال ایران برابر آذربایجان/ جدال سخت با برزیل

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار تیم ملی فوتسال ایران در رقابت های جام جهانی کلمبیا از ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه مقابل تیم ملی آذربایجان آغاز شد که این دیدار در پایان با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید.

در این دیدار برای تیم ملی فوتسال ایران احمد اسماعیل پور، فرهاد توکلی و حسین طیبی گل زدند.

ملی پوشان ایران که برای صعود بی دردسر از این گروه نیاز به پیروزی داشتند نیمه اول را با تساوی یک بر یک به رختکن رفتند و در شروع نیمه دوم خیلی زود به گل برتری دست پیدا کردند اما نتوانستند از این گل مراقبت کنند و در فاصله کمی گل تساوی را دریافت کردند.

درحالی که ملی پوشان ایران برای رسیدن به گل برتری تلاش می کردند این آذربایجان بود که از اشتباه حسن زاده بهترین استفاده را برد و گل سوم را به ثمر رسید تا کار شاگردان محمد ناظم الشریعه سخت شود.

در دقایق پایانی بازیکنان تیم ملی ایران تلاش زیادی کردند و در نهایت توانستند گل سوم و تساوی را به ثمر برسانند. در این دقایق محمد کشاورز در نقش دروازه بان ظاهر شد تا تیم ملی ایران با یک بازیکن بیشتری برای رسیدن به گل پیروزی تلاش کند اما دفاع خوب آذربایجانی ها مانع از این امر شد و در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید تا آذربایجان دوم شود و به همراه اسپانیا به مرحله بعد صعود کند.

تیم ملی فوتسال ایران هم به عنوان یکی از تیم های برتر سوم راهی مرحله بعد شد اما سخت ترین راه را انتخاب کرد و در حالی که می توانست با پیروزی برابر آذربایجان در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تایلند برود، حالا با این تساوی و سوم شدن در گروه باید به مصاف تیم ملی فوتسال برزیل برود که مدعی شماره یک قهرمانی است.