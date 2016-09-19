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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۵:۰۷

جام حهانی فوتسال - کلمبیا

تساوی تیم ملی فوتسال ایران برابر آذربایجان/ جدال سخت با برزیل

تساوی تیم ملی فوتسال ایران برابر آذربایجان/ جدال سخت با برزیل

تیم ملی فوتسال ایران آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام جهانی برابر آذربایجان را در شرایطی با تساوی پشت سرگذاشت که باید در مرحله بعد به مصاف تیم ملی برزیل برود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار تیم ملی فوتسال ایران در رقابت های جام جهانی کلمبیا از ساعت ۳:۳۰ دقیقه بامداد امروز دوشنبه مقابل تیم ملی آذربایجان آغاز شد که این دیدار در پایان با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید.

در این دیدار برای تیم ملی فوتسال ایران احمد اسماعیل پور، فرهاد توکلی و حسین طیبی گل زدند.

ملی پوشان ایران که برای صعود بی دردسر از این گروه نیاز به پیروزی داشتند نیمه اول را با تساوی یک بر یک به رختکن رفتند و در شروع نیمه دوم خیلی زود به گل برتری دست پیدا کردند اما نتوانستند از این گل مراقبت کنند و در فاصله کمی گل تساوی را دریافت کردند.

درحالی که ملی پوشان ایران برای رسیدن به گل برتری تلاش می کردند این آذربایجان بود که از اشتباه حسن زاده بهترین استفاده را برد و گل سوم را به ثمر رسید تا کار شاگردان محمد ناظم الشریعه سخت شود.

در دقایق پایانی بازیکنان تیم ملی ایران تلاش زیادی کردند و در نهایت توانستند گل سوم و تساوی را به ثمر برسانند. در این دقایق محمد کشاورز در نقش دروازه بان ظاهر شد تا تیم ملی ایران با یک بازیکن بیشتری برای رسیدن به گل پیروزی تلاش کند اما دفاع خوب آذربایجانی ها مانع از این امر شد و در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید تا آذربایجان دوم شود و به همراه اسپانیا به مرحله بعد صعود کند.

تیم ملی فوتسال ایران هم به عنوان یکی از تیم های برتر سوم راهی مرحله بعد شد اما سخت ترین راه را انتخاب کرد و در حالی که می توانست با پیروزی برابر آذربایجان در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف تایلند برود، حالا با این تساوی و سوم شدن در گروه باید به مصاف تیم ملی فوتسال برزیل برود که مدعی شماره یک قهرمانی است.

کد مطلب 3773113
رضا خسروي

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    نظرات

    • احسان ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      نتیجه عجیب رقم خورده. تیم رقیب هیچ پیشینه ای در فوتسال و فوتبال نداشت ، مربی تیم باید پاسخگو باشد
    • سید ۱۲:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
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      با سلام . بنظرمی رسد نسل طلایی فوتسال درحال انقراض است پس مسئولین به خود تلنگری بزنند و بجنبند و دنبال استعداد یابی و پرورش نسل جدید باشند... شروع آغاز روئیدن است
    • جواد خوانساری ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      جای حسین شمس روی نیمکت به عنوان سرمربی خالیست, حیف که داشته هامون رو خودمون وبا دست خودمون کنار میزنیم....حیف...

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