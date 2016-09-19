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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۳۵

با شروع کاشت کلزا در شهرستان فیروزکوه؛

۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه زیر کشت کلزا می رود

۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه زیر کشت کلزا می رود

فیروزکوه-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه گفت: در سال زراعی جدید بالغ بر۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی به زیر کشت محصول کلزا خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان تهران، مسعود ایلکا گفت: کاشت کلزا در راستای اصلاح الگوی کشت، افزایش بهروری، افزایش راندمان تولید و اقتصادی کردن تولیدات کشاورزی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  فیروزکوه بااشاره به تسهیلات این سازمان برای کلزاکاران گفت: جهاد کشاورزی مشوق هایی همچون تهیه بذر مناسب و یارانه دار، بیمه کلزا، پرداخت تسهیلات کم بهره، تهیه کارنده های مناسب کلزا با ۵۰ درصد اعتبار بلاعوض، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای با برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی، خرید تضمینی و ... را در اختیار کلزا کاران قرار می دهد.

ایلکا در پایان از تمامی کشاورزان علاقمند به کشت کلزا خواست تا با توجه به شرایط خاص اقلیمی منطقه و به منظور پیشگیری از خطر سرمازدگی، در اسرع وقت برای آماده سازی زمین و تهیه بذر از طریق جهاد کشاورزی اقدام کنند.

کد مطلب 3773116

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