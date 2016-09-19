۴۵ هکتار از اراضی کشاورزی فیروزکوه زیر کشت کلزا می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان تهران، مسعود ایلکا گفت: کاشت کلزا در راستای اصلاح الگوی کشت، افزایش بهروری، افزایش راندمان تولید و اقتصادی کردن تولیدات کشاورزی است.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه بااشاره به تسهیلات این سازمان برای کلزاکاران گفت: جهاد کشاورزی مشوق هایی همچون تهیه بذر مناسب و یارانه دار، بیمه کلزا، پرداخت تسهیلات کم بهره، تهیه کارنده های مناسب کلزا با ۵۰ درصد اعتبار بلاعوض، ارائه خدمات فنی و مشاوره ای با برگزاری کارگاه های مختلف آموزشی، خرید تضمینی و ... را در اختیار کلزا کاران قرار می دهد.

ایلکا در پایان از تمامی کشاورزان علاقمند به کشت کلزا خواست تا با توجه به شرایط خاص اقلیمی منطقه و به منظور پیشگیری از خطر سرمازدگی، در اسرع وقت برای آماده سازی زمین و تهیه بذر از طریق جهاد کشاورزی اقدام کنند.