سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و رسانه استان گلستان که شامگاه یکشنبه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، نتوانستیم سرمایه گذاری خوبی در بخش فرهنگ و هنر انجام دهیم.

وی افزود: نباید به حوزه فرهنگ و هنر به عنوان المان‌هایی هزینه بر نگاه کنیم و همواره انتظار برگشت سرمایه و تولید اشتغال در این حوزه کمتر وجود داشت.

وی با بیان اینکه استان گلستان دارای اقوام مختلفی است، خاطرنشان کرد: باید از این فرصت استفاده کرده و به تولید سرمایه در مقوله فرهنگ و هنر توجه کنیم که یکی از پیش نیازها برای این بخش، تعامل سازنده با جهان خارج است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت این کمیسیون از هنرمندان، تصریح کرد: طرح حمایت از هنرمندان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در صحن علنی مجلس نیز مطرح خواهد شد.

نورقلی پور یادآور شد: حمایت از تولید محصولات هنری و خلاقیت‌های هنرمندانه در این طرح گنجانده شده است و امیدواریم در صحن علنی مجلس تصویب شود.