  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۲۵

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی:

سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر ضعیف است

سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر ضعیف است

گرگان – نماینده مردم کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان گفت: سرمایه گذاری خوبی در حوزه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نورقلی پور در نشست صمیمی با اصحاب فرهنگ و رسانه استان گلستان که شامگاه یکشنبه در استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب به دلیل وقوع جنگ تحمیلی، نتوانستیم سرمایه گذاری خوبی در بخش فرهنگ و هنر انجام دهیم.

وی افزود: نباید به حوزه فرهنگ و هنر به عنوان المان‌هایی هزینه بر نگاه کنیم و همواره انتظار برگشت سرمایه و تولید اشتغال در این حوزه کمتر وجود داشت.

وی با بیان اینکه استان گلستان دارای اقوام مختلفی است، خاطرنشان کرد: باید از این فرصت استفاده کرده و به تولید سرمایه در مقوله فرهنگ و هنر توجه کنیم که یکی از پیش نیازها برای این بخش، تعامل سازنده با جهان خارج است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت این کمیسیون از هنرمندان، تصریح کرد: طرح حمایت از هنرمندان در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در صحن علنی مجلس نیز مطرح خواهد شد.

نورقلی پور یادآور شد: حمایت از تولید محصولات هنری و خلاقیت‌های هنرمندانه در این طرح گنجانده شده است و امیدواریم در صحن علنی مجلس تصویب شود.

کد مطلب 3773120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها