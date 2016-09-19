محمد طلایی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد عصر امروز(دوشنبه) و با حضور تمامی اعضا در محل خانه کشتی شماره یک برگزار و سرمربی تیم بزرگسالان انتخاب شد. در این نشست که با حضور منصوربرزگر، ابراهیم جوادی، علی بیات، محمد حسین محبی، مجید ترکان، عسگری محمدیان، حسن حمیدی، امیر توکلیان و مجید خدایی اعضای شورا، رسول خادم رئیس و رضا لایق سرپرست دبیری فدراسیون برگزار و در مورد انتخاب مدیر تیم های ملی و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تصمیم گیری شد.

بر این اساس مصوبات این نشست به شرح زیر است:

۱-چگونگی انتخاب ، نحوه فعالیت و شرح وظایف اعضای شورای فنی و مدیر فنی تیم های ملی ، بر مبنای آخرین مصوبه سمینار روسای هیات های کشتی استان های کشور به سمع و نظر اعضای شورا رسید.

۲- مقرر شد با توجه به ضرورت نظارت مستقیم حوزه مدیریت ارشد فدراسیون کشتی، بر عملکرد تیم ملی کشـتی آزاد بـزرگـسالان کـشور و استفاده بهتر از قابلیت های مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد در رده های سنی پایه ، نوجوانان و جوانـان ، فـدراسیـون کشتـی اخـتیارات خود را در رده سنی بزرگسالان به مدیر تیم های ملی کشتی آزاد واگذار نکند. از این رو وفق ضوابط مندرج در نظام نامه فنی تیم های ملی کشتی کشور، مدیریت ارشد فدراسیون کشتی با مشاوره اعضای شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان را انتخاب می نماید.

۳- باتوجه به فعالیت دو سال گذشته مجید ترکان به عنوان مسئول فنی رده سنی پایه کشتی آزاد کشور و با عنایت به سوابق قهرمانی(قهرمان جهان و آسیا) و علمی ایشان ، مشارالیه به عنوان مدیر فنی تیم های ملی در رده های سنی پایه ، نوجوانان و جوانان انتخاب شد.

۴-شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور در باره انتخاب سرمربی تیم ملی کشتی بزرگسالان آزاد کشور با توجه به اولویت‌های:

الف- آشنایی با شرایط فنی و روانی تیم ملی کشتی بزرگسالان آزاد و نفرات برتر هر وزن .

ب- داشتن شرایط و آگاهی فنی و اخلاقی لازم و متناسب با شرایط فرهنگی و فنی موجود در کشتی گیران برتر کشتی آزاد کشور.

ج- آینده نگری در وضعیت کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشور .

تصمیم گرفت، بـا استـناد بـه اولـویت های فوق الذکر از میان مربیان واجد شرایط و برتر کشور به لحاظ فنی و اخلاقی ، محمد طلایی قهرمان جهان در سال ۱۹۹۷ ، دارنده مدال نقره جهان در سال ۱۹۹۴ ، دارنده مدال برنز جهان در سال ۲۰۰۲ ، عضو تیم ملی در المپیک های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۰، چندین دوره سرمربی تیم های ملی کشتی نوجوانان و جوانان کشور، مربی تیم ملی بزرگسالان کشور در المپیک ۲۰۱۲ و جهانی ۲۰۱۳ ، سرمربی تیم های ملی کشتی آزاد جوانان کشور در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که موفق به کسب مقام اول جهان گردید ، به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی بزرگسالان آزاد ایران تا مسابقات جهانی سال ۲۰۱۷ فرانسه انتخاب شود. محمد طلایی موظف است نسبت به بررسی و معرفی کادر فنی واجد شرایط، به شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد کشور در اسرع وقت اقدام کند .

۵- از سـوی رئیـس فـدراسـیون کشتـی، رضا لایق سرپرست دبیری فدراسیون کشتی به عنوان نـماینده و ناظر از سوی مدیریت ارشد فدراسیون کشتی در مدیریت و پیگیری امور تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان کشور انتخاب و به شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد معرفی شد.

پیش از این رسول خادم سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بود.