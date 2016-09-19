نخستین جشنواره تخصصی صنایع دستی شمال خوزستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که یکشنبه شب آغاز شد، سیاه چادرهای عشایری از مناطق سردشت و شهیون دزفول به پخت نان و غذاهای محلی می پردازند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، ریاست شورای اسلامی شهر دزفول به همراه رئیس کمیسیون خدمات این شورا، معاون عمرانی و معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دزفول، رئیس اداره محیط زیست، بخشدار مرکزی، مسئول دفتر نماینده مجلس و برخی فعالان فرهنگی و هنری شهرستان در آیین افتتاح این جشنواره حضور داشتند که به بازدید از تمام غرفه ها نیز پرداختند.

صنعتگران حاضر در غرفه ها حین بازدید مسئولان به بیان دغدغه ها و مشکلات پیش روی خود پرداختند.

برخی از انجمن های فعال شهرستان دزفول از جمله انجمن دوستداران و پژوهشگران شهرستان دزفول، انجمن خیریه دست های مهربانی و انجمن دوستی ایران با سایر کشورها نیز در این جشنواره صاحب غرفه هایی هستند.

شاهنامه خوانی و اجرای موسیقی سنتی از دیگر بخش های افتتاحیه نخستین جشنواره تخصصی صنایع دستی شمال خوزستان بود که در اولین شب با استقبال گسترده مردم روبه رو شد.

این نمایشگاه صنایع دستی با وسعتی بزرگ در محل پارکینگ پارک دولت دزفول پذیرای علاقه مندان خواهد بود.