لزوم حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی و صنعتگران نمونه استانی

سید مبین رضازاده در حاشیه افتتاح نخستین جشنواره تخصصی صنایع دستی شمال خوزستان در دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه های این جشنواره شامل ۱۷ بخش از صنایع دستی های مختلف از جمله کپو، گلیم، میناکاری، بافندگی، جاجیم، کار با چوب، سنگ کاری و گیاهان دارویی هستند.

وی با بیان اینکه ۵۰ غرفه در شب اول این جشنواره فعالیت خود را آغاز کرده اند، از افزایش تعداد غرفه ها در روزهای آینده خبر داد.

دبیر برگزاری نخستین جشنواره تخصصی صنایع دستی شمال خوزستان در دزفول با اشاره به حضور صنعتگران شهرهای شوش، شوشتر، اندیمشک و دزفول در این جشنواره، عنوان کرد: از مدت ها قبل فراخوان برگزاری این جشنواره از طریق رسانه ها منعکس شد که با استقبال بسیار خوبی از سوی صنعتگران مواجه شدیم به گونه ای که اکنون بسیاری از صنعتگرانی که در این جشنواره شرکت کرده اند دارای افتخارات و نشان های ملی در حوزه صنایع دستی هستند.

وی، هدف اصلی برگزاری این جشنواره را حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی و صنعتگران نمونه استانی برشمرد و تصریح کرد: این صنعتگران با کمترین حمایت کارهای بزرگی انجام داده اند و با وجود افتخارات متعددی که کسب کرده اند متاسفانه در زادگاه های خود ناشناخته مانده و غریبانه در حال ادامه هنرهای خود هستند که برگزاری چنین جشنواره هایی قطعا می تواند باعث شناخت بیشتر مردم نسبت به صنعتگران شهرستان باشد.

رضازاده همچنین از حمایت، پیگیری و همکاری فرمانداری شهرستان، اداره میراث فرهنگی و نماینده دزفول در مجلس برای برگزاری این جشنواره تشکر و قدردانی کرد و گفت: مجری اصلی برگزاری این جشنواره بزرگ، شرکت تعاونی توسعه گردشگری و فرهنگی جندی شاپور است.

دبیر برگزاری نخستین جشنواره تخصصی صنایع دستی شمال خوزستان در دزفول در پایان، با اشاره به اینکه این جشنواره از ۲۸ شهریورماه جاری تا هشتم مهرماه امسال ادامه خواهد داشت، یادآور شد: علاقه مندان می توانند تا هشتم مهرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۴ با حضور در این نمایشگاه به بازدید و خرید از آثار صنایع دستی شهرهای شمالی خوزستان و همچنین صحبت با صنعتگران بپردازند ضمن اینکه امکان تمدید مدت زمان برپایی این نمایشگاه تا دهم مهرماه نیز وجود دارد.