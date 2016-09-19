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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۱۰

جابری انصاری به سوریه سفر می‌کند

جابری انصاری به سوریه سفر می‌کند

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه امروز به سوریه سفر می کند و در خصوص مسایل مهم منطقه ای با برخی مقامات عالی رتبه آن کشور دیدار و رایزنی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) در سفر به سوریه ضمن شرکت در نشست دور جدید کمیته مشترک سیاسی ایران و سوریه، با رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه این کشور دیدار و در خصوص آخرین تحولات سوریه و راه های کمک به رویارویی همه جانبه با تروریسم و پایان بحران جاری این کشور از طریق گفتگوهای سیاسی، رایزنی خواهد کرد. 

جابری انصاری همچنین در این سفر، با رهبران ائتلاف گروه های فلسطینی دیدار و در خصوص آخرین تحولات فلسطین و راه های تقویت انتقاضه ملت فلسطین در برابر اشغال و توسعه طلبی رژیم صهیونیستی تبادل نظر خواهد کرد.

کد مطلب 3773147
محمد مهدی ملکی

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