مناطق بکر گردشگری شرق مازندران نیازمند ساماندهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدی یکشنبه شب درجلسه بررسی روند حفاظت از منابع طبیعی در فرمانداری نکا اظهار داشت: بهره برداری بی رویه از جنگل های بخش هزارجریب شهرستان نکا جاده های منتهی به شهرستان و محورهای روستایی را با چالش روبرو کرده است که برای نگهداری و مرمت این جاده ها به عنوان محورهای اصلی روستاهای شهرستان نیازمند اعتبارات کلان هستیم.

وی افزود: متاسفانه در پی برداشت های بی رویه و همچنین در اثر بی توجهی به مراتع جنگلی مشکلاتی از جمله خطر بروز سیلاب ها در بخش اراضی کشاورزی و واحدهای مسکونی افزایش یافته است که به عنوان نگرانی روستاییان باید به این موضوع پرداخته شود.

فرماندار نکا با بیان اینکه مناطق گردشگری منطقه شرق مازندران نیازمند ساماندهی هستند، تصریح کرد: خوشبختانه با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه منابع طبیعی شرق مازندران به صورت بکر مانده است و از این رو باید در حوزه اکوتوریسم و گردشگری ساماندهی مدیریتی صورت گیرد.

به گفته احمدی با ایجاد تفرجگاه ها در سه منطقه کوهسارکنده، استخرپشت و قرمرض باید از این طبیعت بکر و خدادادی استفاده بهینه شود در واقع اگر سه نقطه جنگلی کوهسارکنده، قرمرض و استخرپشت ساماندهی شوند قطعا با مدیریت مشخصی می توان این طرح ها را نظارت کرد.

معاون فنی و آبخیزداری اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران هم در ادامه این نشست بیان کرد: در حوزه آبخیزداری استان مازندران مطالعات و آسیب شناسی ۱۰۰ درصدی توسط کارشناسان مربوطه انجام شد که خوشبختانه طی مطالعات و بررسی های انجام شده دراین موضوع مشکل خاصی وجود ندارد.

به گفته سید محسن موسوی‌تاکامی بیش از ۱۰ درصد از منابع آبی مازندران مورد استفاده قرار گرفته و مابقی به حال خود رها شدند لذا باید برای ۹۰ درصد منابع رها شده با برنامه ریزی طرح جدید به دنبال راهکاری کار آمد و اثر گذار باشیم.

وی افزود: در شرق مازندران کارهای بیولوژیکی بسیاری انجام شد که خوشبختانه با استقبال و مشارکت مردمی بیشترین عملکردها در شرق مازندران ثبت شده است.

این مسئول گفت: در سیل دو سال اخیر شهرستان های بهشهر و بخشی از شهرستان نکا بیشترین اعتبار صرف سد سرشاخه گیر در دو پل بزو بزپل از نقاط حادثه خیز در حوزه سیلاب ها شد که خوشبختانه این مشکل با مشارکت و همکاری برطرف و در حال حاضر دربرابر سیل و سایر بلایای طبیعی ایمن شده است.

معاون فنی و آبخیزداری اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با اشاره به طرح های آبخیز داری شرق مازندران اظهار داشت: در گلوگاه و سراج محله عملیات اجرایی خوبی برای مهار سیلاب ها صورت گرفته و در این حوزه آبخیزداری مناسبی اجرایی و در دستور کار قرار گرفت، در رستم کلا هم نیز سرشاخه گیر طراحی و در سال جاری اجرایی می شود.

موسوی ایجاد سد سرشاخه گیر در شهرستان نکا را از جمله دلایل عدیده بعد از سیل ویرانگر ۷۸ شهرستان نکا برشمرد که با قوت پیگیری و عملیاتی شد.

این مسئول متذکر شد: برای توسعه طرح های آبخیزداری وایمن سازی این شهرستان در اثر وقوع سیلاب ها بیشترین اعتبار آبخیزداری را در شرق مازندران هزینه خواهیم کرد.