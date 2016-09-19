سید خالق سجادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید معاون امور جنگل‌های کشور از مناطق گردشگری بهشهر افزود: براساس بازدیدی که صورت گرفت مقرر شد با تعیین تکلیف چهار منطقه گردشگری جنگلی شامل مهربان‌رود رستمکلا، سالارتپه بهشهر، عباس آباد بهشهر و منطقه جنگلی سرخ أ در خلیل شهر ایجاد پارک جنگلی در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار کرد: با تعیین تکلیف شدن این مناطق، ما در بهشهر نیز همچون پارک شهید زارع ساری از پارک جنگلی در مناطق مختلف برخوردار شده و از مخروبه شدن جنگل‌ها جلوگیری می‌شود و همچنین احیای جنگل‌ها نیز با قوت دنبال خواهد شد.

فرماندار بهشهر بیان کرد: چهار نقطه جنگلی با هدف ایجاد پارک جنگلی در راستای احیای مناطق جنگلی، بهره برداری گردشگری و توجه به صنعت اکو توریسم به سازمان جنگل‌ها پیشنهاد شده و نیازمند برنامه و طرح‌های مدون سازمان جنگل‌ها است.

سجادی همچنین از جنگل سالاردره در پشت پارک ملت بهشهر و منطقه گردشگری عباس آباد به عنوان پدیده‌های طبیعی بکر در کنار سایر مناطق جنگلی نام برد که با دارا بودن قدمت فراوان در گردشگری، باید با طرا حی مناسب و برنامه ریزی برای توسعه پایدار، تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: براساس اعلام عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مناطق جنگلی که در شرق مازندران برای ایجاد پارک‌های جنگلی پیشنهاد شده است، نیازمند گذراندن سیکل اداری، ارائه طرح و اخذ مجوزها است که با طی این موارد و تعیین تکلیف نهایی، این پارک‌های جنگلی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت‌های لازم در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.