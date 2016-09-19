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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۲

فرماندار بهشهر:

۴ پارک جنگلی در بهشهر ایجاد می‌شود

۴ پارک جنگلی در بهشهر ایجاد می‌شود

بهشهر- فرماندار بهشهر گفت: ایجاد چهار پارک جنگلی در مناطق گردشگری جنگلی شهرستان بهشهر برای بهره‌برداری توریستی در دستور کار است.

سید خالق سجادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید معاون امور جنگل‌های کشور از مناطق گردشگری بهشهر افزود: براساس بازدیدی که صورت گرفت مقرر شد با تعیین تکلیف چهار منطقه گردشگری جنگلی شامل مهربان‌رود رستمکلا، سالارتپه بهشهر، عباس آباد بهشهر و منطقه جنگلی سرخ أ در خلیل شهر ایجاد پارک جنگلی در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار کرد: با تعیین تکلیف شدن این مناطق، ما در بهشهر نیز همچون پارک شهید زارع ساری از پارک جنگلی در مناطق مختلف برخوردار شده و از مخروبه شدن جنگل‌ها جلوگیری می‌شود و همچنین احیای جنگل‌ها نیز با قوت دنبال خواهد شد.

فرماندار بهشهر بیان کرد: چهار نقطه جنگلی با هدف ایجاد پارک جنگلی در راستای احیای مناطق جنگلی، بهره برداری گردشگری و توجه به صنعت اکو توریسم به سازمان جنگل‌ها پیشنهاد شده و نیازمند برنامه و طرح‌های مدون سازمان جنگل‌ها است.

سجادی همچنین از جنگل سالاردره در پشت پارک ملت بهشهر و منطقه گردشگری عباس آباد به عنوان پدیده‌های طبیعی بکر در کنار سایر مناطق جنگلی نام برد که با دارا بودن قدمت فراوان در گردشگری، باید با طرا حی مناسب و برنامه ریزی برای توسعه پایدار، تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: براساس اعلام عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، مناطق جنگلی که در شرق مازندران برای ایجاد پارک‌های جنگلی پیشنهاد شده است، نیازمند گذراندن سیکل اداری، ارائه طرح و اخذ مجوزها است که با طی این موارد و تعیین تکلیف نهایی، این پارک‌های جنگلی برای سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت‌های لازم در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.

کد مطلب 3773161

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