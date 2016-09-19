تشکیل پرونده سلامت پزشکی برای دانشجویان در سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد فرهادی در مراسم بازدید مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور از بخش های مختلف سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران گفت: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مولود انقلاب اسلامی است و قدمتی 30ساله دارد و پژوهش های کاربردی مهمی در بخش های مهندسی پزشکی، مکانیک، کشاورزی، محیط زیست، فناوری های نانو و انرژی های تجدید پذیر در پژوهشکده ها و 35 شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد این سازمان انجام می گیرد.

وی با اشاره به فعالیت ۳۹ پارک علم و فناوری با حدود ۶۰۰ مرکز رشد در سطح کشور، افزود : ارتباط بین بخش صنعت و دانشگاه تسهیل شده به طوری که میزان صادرات شرکت های دانش بنیان حدود ۱۴۰ میلیون دلار بوده است.

وزیر علوم با اشاره به اینکه دانشگاه ها در سال گذشته بیش از ۴۲ میلیارد تومان قرارداد همکاری با شرکت های صنعتی بخش خصوصی داشته اند، گفت: وزارت علوم به طور همه جانبه از فعالیت شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به دانشجویان گفت: تشکیل پرونده سلامت پزشکی برای تمام دانشجویان مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از جمله اقدامات وزارت علوم در سال جدید تحصیلی است .

وزیر علوم همچنین ارائه تسهیلات ۷۰۰ هزار تومانی به همه دانشجویان مقطع دکتری را از دیگر اقدامات وزارت علوم اعلام کرد.