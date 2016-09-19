سایت AFC: ایران و ویتنام به تایلند پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره روز آخر از بازیهای مرحله گروهی جام جهانی فوتسال که در کشور کلمبیا برگزار میشود، نوشت: «ایران و ویتنام با صعود به جمع ۱۶ تیم برتر جام جهانی به تیم تایلند دیگر تیم آسیایی پیوستند. ایران آخرین تیم آسیایی بود که در مرحله گروهی به میدان رفت و با تساوی ۳ به ۳ مقابل آذربایجان و به عنوان یکی از بهترین تیمهای سوم هر گروه، به مرحله بعد صعود کرد. ایران باید در مرحله بعد به مصاف برزیل قهرمان برود.»
سایت AFC در ادامه به صعود ویتنام و همچنین حذف دو تیم آسیایی یعنی استرالیا و ازبکستان پرداخته است.
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