به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بانکها یکسالی است که کارمزد ارسال پیامکهای بانکی را از مشتریان دریافت میکنند اما اکنون درست چند روز مانده به پایان نیمه اول سال، برخی از آنها با ارسال پیامکی به مشتریان، از کسر این کارمزد برای ارایه خدمات در نیمه دوم امسال خبر دادهاند.
در پیامکی که برخی از بانکها برای مشتریانشان ارسال کردهاند، عنوان شده که مبلغ ۵۰ هزار ریال بابت کارمزد ۶ ماهه دوم سال از حساب شما برداشت شد. این در شرایطی است که برخی بانکها هنوز این اقدام را صورت نداده و از حساب مشتریان پولی برداشت نکردهاند؛ برخی دیگر از آنها هم البته بدون سر و صدا از حساب مشتریان مبلغ مذکور را کسر کرده و فقط پیامک کسر ۵ هزار تومان را برای آنها ارسال نمودهاند.
۲۴ مهرماه سال گذشته، شورای هماهنگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در جلسهای با حضور مدیران عامل و تصمیمگیران بانکها توافق کردند که از آن تاریخ به بعد، هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود. بر همین اساس هر مشتری مکلف شد سالانه ۱۰۰ هزار ریال معادل ده هزار تومان را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنشهای بانکی بپردازد.
در این میان برخی بانکها نسبت به برداشت وجه از حساب مشتریان پیشدستی کرده و حتی کارمزد نیمه اول سال (سال ۹۴) را از حساب مشتریان برداشت کردند و برخی دیگر با احتیاط بیشتری وارد عمل شده و حتی تا روزهای پایانی اسفند سال گذشته هم پیامکهای بانکی را به رایگان برای مشتریان ارسال کردند. اما از ابتدای امسال، همان بانکها هم به جرگه دریافتکنندگان آبونمان ارسال پیامک از مشتریان پیوستند.
حال برخی بانکها پا را فراتر گذاشته و پیش از اتمام نیمه اول سال، کارمزد نیمه دوم سال را زودتر از موعد زمانی مقرر، از حساب مشتریان برداشت کردهاند. با توجه به اینکه طیف گستردهای از مردم، مشتری بانکها بوده و حتما از خدمات این پیامکها بهره میبرند، این برداشت زودهنگام واریز به حساب بانکها، سود کلانی را نصیب بانکهای عامل کرده است.
همین چند روز پیش، ولیاله سیف، رئیسکل بانک مرکزی از وجود ۴۴۷ میلیون فقره حساب بانکی خبر داد که ۴۳۹ میلیون فقره آن متعلق به اشخاص حقیقی است؛ اگر فرض کنیم که نیمی از مشتریان حقیقی بانکهای یعنی حدود ۲۰۰ میلیون نفر، از خدمات ارسال پیامکهای بانکی استفاده میکنند، با یک حساب سرانگشتی درمییابیم که بانکها در هر نیمه از سال یکهزار میلیارد تومان(فرض ۲۰۰ میلیون فقره حساب با کارمزد شش ماهه ۵۰۰۰ تومانی) و در دو نیمه معادل دوهزار میلیارد تومان بابت خدمات پیامکهای بانکی از مشتریان دریافت میکنند که این رقم حتی اگر چند روز زودتر از حساب مشتریان کسر و به حساب بانکها واریز شود، سود کلانی برای بانکها به ارمغان میآورد.
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