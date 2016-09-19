  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۶

هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی؛

ملوان بندرگز جشنواره گل به راه انداخت/ یاران مبارکه دو رقمی شد

ملوان بندرگز جشنواره گل به راه انداخت/ یاران مبارکه دو رقمی شد

بندرگز – تیم ملوان بندرگز در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی مقابل تیم یاران مبارکه اصفهان به یک پیروزی پر گل دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاه‌های کشور، شامگاه یکشنبه تیم ملوان بندرگز در ورزشگاه امام رضا (ع) این شهر و در حضور بیش از هزار تماشاگر مشتاق، میزبان تیم یاران مبارکه اصفهان بود که در یک دیدار تماشایی با نتیجه ۱۰ بر پنج به پیروزی رسید.

برای تیم ملوان بندرگز در این دیدار بهزاد عرب جز و سیدمحمد سادات مزنگی هر کدام چهار گل و میلاد درزی و علی صیدانلو هر کدام یک گل به ثمر رساندند.

تیم ملوان بندرگز با کسب این سه امتیاز در پایان هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با کسب ۹ برد، ۱۲ باخت و مجموع ۲۱ امتیاز در مکان نهم جدول قرار دارد.

نماینده بندرگز در هفته بیست و چهارم این رقابت‌ها مهمان تیم لسمان مروارید خزر بود که به دلیل انصراف تیم گیلانی، این دیدار برگزار نخواهد شد و ملوان باید در هفته بیست و پنجم از خزر رودسر میزبانی کند.

کد مطلب 3773167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها