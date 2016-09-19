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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۷

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان:

احداث دبیرستان شهرداری کرمان ۹۰ درصد پیشرفت دارد

احداث دبیرستان شهرداری کرمان ۹۰ درصد پیشرفت دارد

کرمان - مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان از پیشرفت ۹۰ درصدی احداث دبیرستان شهرداری خبر داد.

محمدرضا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه احداث دبیرستان شهرداری در بخش شرقی ورزشگاه شهرداری مکان یابی و اجرا شده است، اظهار کرد: این بنا با پیشرفت ۹۰ درصد در حال تکمیل است و برای سال تحصیلی جدید قابل بهره برداری خواهد بود.

وی با بیان اینکه بهسازی محور ابن سینای شرقی نیز در دستور کار سازمان بهسازی قرار گرفته گفت: عملیات اطلاع رسانی این پروژه انجام شده و دیگر مراحل در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی گفت: امید می رود این پروژه همزمان با افتتاح حمام باغ لله مورد بهره برداری قرار گیرد.

کد مطلب 3773169

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