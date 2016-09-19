احداث دبیرستان شهرداری کرمان ۹۰ درصد پیشرفت دارد

محمدرضا عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه احداث دبیرستان شهرداری در بخش شرقی ورزشگاه شهرداری مکان یابی و اجرا شده است، اظهار کرد: این بنا با پیشرفت ۹۰ درصد در حال تکمیل است و برای سال تحصیلی جدید قابل بهره برداری خواهد بود.

وی با بیان اینکه بهسازی محور ابن سینای شرقی نیز در دستور کار سازمان بهسازی قرار گرفته گفت: عملیات اطلاع رسانی این پروژه انجام شده و دیگر مراحل در حال اجراست.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی گفت: امید می رود این پروژه همزمان با افتتاح حمام باغ لله مورد بهره برداری قرار گیرد.