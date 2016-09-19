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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۹

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین:

۴۲ واحد صنعتی با دریافت تسهیلات مالی به چرخه تولید بازگشتند

۴۲ واحد صنعتی با دریافت تسهیلات مالی به چرخه تولید بازگشتند

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: در راستای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی ۴۲ واحد صنعتی با دریافت تسهیلات مالی به چرخه تولید بازگشتند.

حمید رضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید،  فعال سازی ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت پذیری آنها و کمک به راه اندازی طرح های صنعتی  که پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند، با برگزاری جلسات کمیته کارگروه فرعی تسهیل و رفع موانع تولید استان پرونده متقاضیان بررسی و به بانک معرفی می شوند.

وی با اشاره به تاکید استاندار بر حل مشکلات واحدهای صنعتی گفت: هماهنگی جهت بازدید استاندار و معاونین و دستگاههای ذیربط جهت بررسی مسائل و مشکلات حوزه تولید انجام و خوشبختانه گامهای مثبتی برداشته شده و که نتیجه آن پرداخت بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در طول چند ماه گذشته به واحدها و طرحهای صنعتی در استان بوده است.

خانپور یادآور شد: از طرحها و واحدها صنعتی که تکمیل کننده زنجیره تامین، دارای بازار و اشتغالزایی مناسب، صادرات گرا، دانش بنیان و صنایع نوین رقابت پذیری با واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و...  باشند را شناسایی و برای اخذ تسهیلات به بانکها معرفی خواهند شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تصریح کرد: در طول پنج ماه اخیر تاکنون تعداد ۷۶۹ طرح و واحد صنعتی  در استان به تصویب رسیده است که از این تعداد ۳۳۰ طرح و واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی مستقر می باشندکه تاکنون ۴۲ واحد و طرح صنعتی در شهرکهای صنعتی کاسپین، آراسنج، لیا و خرمدشت به میزان ۶۱۵ میلیارد ریال به معرفی شدگان بانکهای عامل تسهیلات پرداخت شده است.

میزان اشتغاالزایی ۴۲ واحد تولیدی دریافت کننده تسهیلات در شهرکها و نواحی صنعتی یک هزار و ۷۹۴ نفر است.

کد مطلب 3773174

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