«عیدانه» شبکه افق در شب عیدغدیر

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام ابراهیم پور تهیه کننده برنامه «عیدانه» با اشاره به پخش این ویژه برنامه زنده شبکه افق به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر اظهار کرد: این برنامه شامل بخش های متنوعی است و مهمانان و حضار آن همگی از سادات خواهند بود.

وی افزود: تعداد زیادی از مخاطبان شبکه افق به همراه اعضای خانواده که جزو سادات هستند طی فراخوانی قبلی برای شرکت در این برنامه اعلام آمادگی کردند که حدود ۱۵۰ نفر از آنها برای حضور در استودیو دعوت شده اند.

تهیه کننده «عیدانه» با بیان اینکه سید مرتضی جوادی مجری این برنامه خواهد بود، گفت: سید اقبال واحدی هم به عنوان مجری مهمان در «عیدانه» حضور می یابد. دکلمه خوانی توسط سید مصطفی حسینی، شعرخوانی سید علی موسوی گرمارودی و سید جواد شرافت و مداحی توسط سید رضا رضوی از دیگر بخش های این برنامه است.

ابراهیم پور خاطرنشان کرد: «عیدانه» شبکه افق مهمانانی از میان هنرمندان سینما نیز خواهد داشت، سید ضیاءالدین دری کارگردان سینما و تلویزیون و سید علی صالحی از بازیگران مجموعه های طنز سیما مهمانان بخشی دیگر از این برنامه هستند.

برنامه «عیدانه» به مناسبت عید غدیر خم، دوشنبه ۲۹ شهریورماه ساعت ۲۱ تا ۲۳ به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود. تکرار آن هم روز بعد ساعت ۱۵:۳۰ روی آنتن می رود.