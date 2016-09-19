جهان آینده، شاهد خاتمه نظام سلطه و به بار نشستن عدالت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت «روز جهانی صلح» است که از نظر می گذرد.

صلح، امنیت، عدالت و حفظ کرامت انسانی در جامعه و جهان هدف والایی است که در طول تاریخ، تلاش­های زیادی برای تحقق آن صورت گرفته و مکاتب و سازمان­های مختلف فکری نیز راه­های گوناگونی را برای نیل به آن ارائه داده­اند. در همین راستا، سازمان ملل متحد به عنوان مهمترین سازمان بین المللی که در راستای صلح، امنیت و حقوق برابر ملت ها فعالیت می­کند؛ روز ۲۱ سپتامبر مصادف با ۳۰ شهریور را «روز جهانی صلح» اعلام کرده‌ است.

اما علیرغم همه تلاش ­های صورت گرفته، متاسفانه شاهد کمرنگ شدن صلح و گسترش جنگ و خونریزی و پایمال شدن کرامت انسانی در جامعه و بین انسان­ها هستیم. به طوری که در عصر حاضر، کودکان، زنان و افراد بیشماری درگیر جنگ و خونریزی شده ­اند و موج فزاینده آوارگان از خانه و میهن خود و مهاجرت به سایر مناطق، دلیل آشکاری است بر نبود صلح.

«مجمع جهانی صلح اسلامی» به عنوان یک NGO، سال ها تلاش کرده با طرح گفتمان «صلح عادلانه» به عنوان یک گفتمان ایرانی- اسلامی و با توسعه تماس های نخبگی و ارتباط گیری با شبکه های نخبگی بین المللی به این مهم اهتمام ورزد.

با عنایت الهی و اقدامات انجام شده، این شبکه نخبگی در ایران و جهان در قالب ده ها برنامه بین المللی موجب شده تا گفتمان «صلح عادلانه» در بخشی از جامعه نخبگی جهان به عنوان یک گفتمان اسلامی-شیعی رواج یابد و در بسیاری از مجامع علمی مباحث جدی روی آن انجام شود.

امسال روز جهانی صلح، ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) در حالی فرا می­رسد که جنگ و خشونت در خاورمیانه شدت غیرقابل تصوری یافته است و اثرات و پیامدهای آن علاوه بر این منطقه، اقصی نقاط جهان را نیز تحت الشعاع قرار داده است. گروه­ های تروریستی در منطقه که با دخالت و حمایت برخی کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه­ای مشغول به فعالیت هستند و حواث تروریستی در کشورهای مختلف اروپایی و آفریقایی توسط این گروه ها همگی نشان از گسترش خشونت و ناامنی در جهان دارد.

از سوی دیگر خیل عظیم مهاجران و پناه جویان که به ناچار خانه و موطن خود را ترک و آوارگی را انتخاب و به سوی سرنوشتی نامعلوم می­ روند؛ در جهان شدت گرفته است. بی تردید امروزه تروریسم یکی از مخاطرات بزرگ صلح و امنیت در جهان است که یا توسط قدرت­ های بزرگ بر اساس منافع آنها ایجاد و یا حمایت می ­شود و یا اگر بر اساس آسیب­ ها، چالش ­ها و فقر فرهنگی پدید آمده مورد بهره برداری قدرت های بزرگ قرار می­گیرد. بدیهی است برای مقابله با این تهدید بزرگ جهانی باید ضمن ارائه راهکارهای لازم، در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، ااقتصادی، دفاعی و امنیتی آن برنامه ریزی شود.

مجمع جهانی صلح اسلامی بر این عقیده است که هدف از برگزاری «روز جهانی صلح» این است که جهانی عاری از خشونت و جنگ با همکاری دولت‌ها، سازمان‌ها و آحاد مردم در سراسر جهان، دست یافتنی باشد. با توجه به اینکه شعار اصلی روز جهانی صلح امسال «توسعه پایدار زیربنای صلح» نام گرفته است، تلاش این کارزار نیز این است که جوامع مختلف با همکاری بین المللی، در تمام بخش‌ها از توسعه و نهایتاً امنیت، برابری و صلح عادلانه و پایدار برخوردار شوند.

این مجمع ضمن احترام به تمامی نظریه پردازان و فعالان عرصه صلح در جهان، معتقد است هر نظریه و مکتب فکری سعی کرده است خشونت و ناامنی را با توجه به مبانی خود تبیین کرده و زمینه­های تحقق صلح را بیان کند. از همین رو برخی افراد، قدرت­ ها و سازمان­ های فعال در سطح جهان همواره مفهوم صلح را از دیدگاه خاص خود مورد تأکید و تبیین قرار داده ­اند.

مجمع جهانی صلح اسلامی که از سال ۱۳۸۶ و با شرکت نخبگانی از ایران و سایر نقاط جهان تشکیل شده است، تمامی فعالیت و تلاش خود را بر اشاعه فرهنگ صلح و دوستی در کلیه کشورهای دنیا و بین تمامی انسان­ها فارغ از نژاد، رنگ، زبان، مذهب، قومیت و قدرت معطوف داشته است، بار دیگر از تمامی دولتمردان، سیاستمداران، سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی و همچنین فعالان حقوق بشری در اقصی نقاط دنیا می­ خواهد تمامی تلاش خود را بر ریشه ­کن ساختن خشونت و ناامنی که دنیا و به ویژه منطقه حساس خاورمیانه را به آشوب کشانده است، متمرکز نمایند و از هیچ کوششی فروگذار ننمایند.

مجمع جهانی صلح اسلامی باور دارد که جهان آینده، شاهد خاتمه نظام سلطه و به بار نشستن جوانه­ های عدالت خواهد بود. از این رو ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده که همه مردم دنیا با هم علیه جنگ و خشونت و پیامدهای ناگوار آن متحد شوند و یک صدا سرود صلح سر دهند. امیدواریم با وفاق جهانی و تکیه بر توانمندی­های تمامی کشورها و سازمان­ های حقوق بشری، صلح عادلانه، امنیت پایدار و حفظ کرامت انسانی را که از بدیهی ­ترین حقوق انسان­ها و مورد سفارش ادیان آسمانی می ­باشد، در سراسر جهان نهادینه شود.

مجمع جهانی صلح اسلامی

۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵