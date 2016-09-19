اسقرار ۴ گردان یگان ویژه برای امنیت در مرز مهران طی ایام اربعین

سردار نورعلی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروی انتظامی استان ایلام در سال ۹۵ چند راهبرد اصلی دارد و یکی از مهمترین این رهبردها که بازتاب جهانی و داخلی خواهد داشت مراسم بزرگ اربعین حسینی است.

وی عنوان کرد: قرارگاه مرکزی امام علی (ع) با مشخص و فعال کردن کمیته های تخصصی در استان ایلام تشکیل و طرح ریزی تخصصی هر یگانی نیز تعیین شده است.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: با تجربیاتی که از سال‌های گذشته به‌ دست‌آمده مشکلات موجود تا حدودی مرتفع شده و برنامه‌ریزی‌ها و امکانات برای ارائه خدمات مناسب به زائران حسینی از سوی تمامی دستگاه‌های دولتی تدارک دیده‌ شده است.

یاری بیان داشت: چهار گردان یگان ویژه استان ایلام در مرز مهران برای امنیت بیشتر زائران استقرار خواهند یافت.

وی ادامه داد: ایجاد موکب ها و پارکینگ ها با نظر انتظامی ایجاد شود تا از گره های ترافیکی در اربعین جلوگیری شود.