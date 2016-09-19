به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی تکواندوی استان قم در گروه دختران با شرکت تکواندوکارانی از باشگاه‌های مختلف در رده کمربند سبز و آبی برگزار شد و نفرات برتر این مسابقات تجلیل شدند.



در این رقابت که شامگاه یکشنبه در ۳ شیهاپ چانگ چانگ به میزبانی خانه تکواندو شهیدان برجعلی زاده قم برگزار شد تکواندوکاران در گروه‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم مسابقه دادند.



در رده سنی نونهالان شرکت کنندگان در ۵ وزن از مجموع ۱۰ وزن رسیمی به میدان رفتند که در پایان تکواندوکاران برتر شامل زهرا قراقیه، فاطمه سهرابی پور، فاطمه صادقی پور، زینب بیطرفان و فاطمه پوست چیان عناوین برتر را کسب کردند.



در رده سنی نوجوانان مسابقات تنها در ۲ وزن برگزار شد که در وزن چهارم و دسته منهای ۴۹ کیلوگرم فاطمه پرسون به مقام نخست رسید و هانیه عبدلو و مهدیه خلج در رده‌های بعدی قرار گرفتند و در وزن هفتم و دسته منهای ۵۹ کیلوگرم زهرا هاشمی زاده صاحب عنوان نخست شد و فاطمه فروغی و زهرا شریفی دوم و سوم شدند.



در رده سنی جوانان در وزن اول صالحه یعقوبی بالاتر از ملیکا مرادی به مقام نخست دست یافت و در وزن سوم و دسته منهای ۵۳ کیلوگرم محدثه کریمی قهرمان شد و فائزه گراوند به مقام دوم رسید و در وزن چهارم و دسته منهای ۵۷ کیلوگرم فاطمه سعادت پور بالاتر از زهرا نصرتی و مرضیه ارژنگ به مقام نخست رسید.



در وزن پنجم و دسته منهای ۶۲ کیلو سارا جشنی لو صاحب عنوان نخست شد و حمیده حسینی و زینب نجفی دوم و سوم شدند و د روزن ششم و دسته منهای ۶۷ کیلوگرم صدیقه یعقوبی اول و معصومه خانی حسینی دوم شدند و سرانجام مهدیه ملکی در وزن منهای ۷۳ کیلو قهرمان و ندا فشکی دوم شد.