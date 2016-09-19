جذب ۲۰میلیارد ریال اعتبارملی برای تکمیل پروژه های ورزشی صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش در همایش ورزشکاران و اعضای هیأت های ورزشی که شامگاه یکشنبه در سالن فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: آنچه که مسئولان نظام برای مردم انجام می دهند جزء ابتدایی ترین وظایف آنها است.

وی به فعالیت های انجام شده طی چندماه اخیر در سطح شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و افزود: تلاش می کنیم تا شهرستان صومعه سرا به جایگاه واقعی خود در حوزه های مختلف دست یابد.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ورزش را از سیاست جدا دانست، گفت: ایجاد مانع و سد در مسیر حرکت یکی از مهم ترین مشکلات استان گیلان بوده که عقب افتادگی های حال حاضر در برخی از بخش ها نشان دهنده همین نبود وحدت در بین مسئولان است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در این سال ها شاهد نابودی بسیاری از پتانسیل های استان همانند برنج، چای ابریشم، توتون و... بوده ایم.

نائب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی رفع مشکلات مردم را یکی از مهم ترین اولویت های هر مسئولی عنوان کرد و یادآور شد: مرتفع شدن هرکدام از نیازمندی های مردم موجب رضایت مندی آنها از نظام و کارگزاران می شود.

وی با تأکید برضرورت توجه ویژه به حوزه ورزش به عنوان زیرساختی ترین بخش هر کشور، اظهار کرد: توجه به بخش ورزش سبب کاهش و رفع بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی و... در سطح جامعه می شود.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تکمیل ۹ پروژه راکد و نیمه تمام ورزش صومعه سرا را از دغدغه های اصلی این شهرستان عنوان کرد و گفت: دو میلیارد تومان اعتبارات ملی برای تکمیل و تحویل این پروژه ها با پیگیری جذب شده که در چند روز آینده قراردادهای آنها امضا می شود.

وی با اشاره به آمادگی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی برای حمایت و حل مسائل حوزه ورزش استان، افزود: پیشنهاداتی در حوزه ورزش بیان شده که در تهیه و تنظیم برنامه ششم لحاظ می شود.

دلخوش در ادامه ورزش را هزینه بردار عنوان و تصریح کرد: دولت از سوی مجلس موظف به پرداخت نیم درصد از اعتبارات بخش های عمرانی و هزینه برای توسعه ورزش شده است.