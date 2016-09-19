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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۴

تصادف شدید قهرمان سابق تکواندو؛

خداداد: وقتی چشم باز کردم در بیمارستان بودم

خداداد: وقتی چشم باز کردم در بیمارستان بودم

قهرمان سابق تکواندو جهان از یک حادثه رانندگی شدید در جاده فشم جان سالم به در برد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد خداداد قهرمان دارنده یک طلا و دو نقره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که به عنوان پرافتخارترین سبک وزن تاریخ تکواندو ایران شناخته می شود عصر شنبه دچار سانحه رانندگی شد.

وی که به همراه یکی از اعضای خانواده از فشم به سمت تهران در حال حرکت بود دچار سانحه رانندگی شد که در این سانحه کتف و صورت وی دچار شکستگی و جراحت شدیدی شد.

خداداد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از جاده فشم در حال برگشت به تهران بودیم که در یک لحظه خودرویی از مقابل با ما برخورد کرد و دیگر متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد. وقتی چشم  باز کردم در بیمارستان بودم.

وی در خصوص وضعیت عمومی خود گفت: از ناحیه کتف و بخشی از صورت دچار آسیب دیدگی شدید شدم که پس از انجام کارهای لازم در بیمارستان ، مرخص شدم. 

کد مطلب 3773209

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