۴۰ درصد معلولیت ها در زنجان به علت اختلالات ژنتیکی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در استان زنجان ۴۰ درصد از معلولیت ها به خاطر اختلالات ژنتیکی و ازدواج های فامیلی است، افزود: برای پیشگیری از معلولیت ها بیش از دو هزار نفر در کمپین آگاه سازی پیشگیری از آسیبهای بهزیستی در استان زنجان مورد مشاوره قرار گرفتند.

وی اظهار کرد: در هر دقیقه ۸ کودک معلول در دنیا متولد می‌شود و در کشور سالانه ۴۰ هزار معلول در کشور متولد می‌شود و در این میان معلولیت نه تنها به خانواده ضربه می‌زند بلکه هزینه‌های بسیار سنگینی را به جامعه وارد می‌کند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: پیشگیری بهترین اقدام برای کاهش بروز بیماری‌های ارثی مادر زادی است و مشاوره ژنتیک گامی مؤثر در کم کردن معلولیت‌ها است و پیشگیری از اختلالات ژنتیک و مادرزادی جنبه‌های مختلفی دارد.

محمدی قیداری تأکید کرد: مشاوره ژنتیک روشی است تا بیماران و خانواده‌های آنان بتوانند، اطلاعات علمی درباره بیماری و شرایط ژنتیکی خود را به‌دست آورند و بهترین زمان برای انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: مشاوره ژنتیک به معنی تبادل اطلاعات بین مشاوره کننده و مراجع است و مشاوره با توجه به اطلاعات دریافتی در خصوص بیماری‌های موجود در خانواده، ریسک تکرار بیماری را در نسل بعدی تخمین می‌زند.

محمدی قیداری یادآور شد: این بیماری در افرادی که در خانواده سابقه معلولیت دارند و ازدواج فامیلی داشته‌اند به‌عنوان گروه پرخطر نام‌گذاری شده‌اند بیشتر است.