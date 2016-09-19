هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر بناب انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بناب، اعضای شورای اسلامی شهر بناب در این انتخابات علی اصغر رحیم زاده را مجدداً به عنوان رئیس جدید شورا برای سال آخر فعالیت این نهاد در دوره چهارم انتخاب کردند.

همچنین محمدعلی حیدریان با اکثریت آراء به عنوان نایب رئیس، مصطفی برزگران و بهمن حدادی نیز به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم این شورا انتخاب شدند.

اعضای شورای اسلامی شهر بناب در ادامه این نشست همچنین محمدباقر ولایی را به عنوان خزانه دار شورای اسلامی ۹ نفره شهر بناب انتخاب کردند.

گفتنی است، بر اساس قانون شوراهای اسلامی اعضای هیأت رئیسه شوراهای اسلامی شهرها به مدت یک سال و با رأی اعضای شورا انتخاب می شوند.