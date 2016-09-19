  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۵

با برگزاری آخرین انتخابات داخلی در دوره چهارم؛

هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر بناب انتخاب شدند

هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر بناب انتخاب شدند

بناب - رئیس و اعضای هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر بناب با برگزاری انتخابات داخلی مجدد در آخرین سال فعالیت شورای شهر در دوره چهارم انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بناب، اعضای شورای اسلامی شهر بناب در این انتخابات علی اصغر رحیم زاده را مجدداً به عنوان رئیس جدید شورا برای سال آخر فعالیت این نهاد در دوره چهارم انتخاب کردند.

همچنین محمدعلی حیدریان با اکثریت آراء به عنوان نایب رئیس، مصطفی برزگران و بهمن حدادی نیز به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم این شورا انتخاب شدند.

اعضای شورای اسلامی شهر بناب در ادامه این نشست همچنین محمدباقر ولایی را به عنوان خزانه دار شورای اسلامی ۹ نفره شهر بناب انتخاب کردند.

گفتنی است، بر اساس قانون شوراهای اسلامی اعضای هیأت رئیسه شوراهای اسلامی شهرها به مدت یک سال و با رأی اعضای شورا انتخاب می شوند.

کد مطلب 3773223

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها