اپلیکیشن پیام رسان گوگل تا ۲ روز دیگر می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «فالونیوز»، شرکت گوگل در کنفرانس I/O که در ماه «می» برگزار شد، از راه اندازی اپلیکیشن پیام رسان جدید خود با نام Allo در آینده نزدیک خبر داد.

این سامانه پیام رسان بسیار هوشمندانه عمل می کند و در زمان کوتاهی قادر به ارسال پیام ها از طریق گوشی هوشمند در میان کاربران است.

اکنون بر اساس گزارشات بدست آمده، انتظار می رود Allo تا دو روز دیگر در اختیار کاربران قرار گیرد.

از ویژگی های Allo، برخورداری از هوش مصنوعی و سامانه یادگیری است که به کاربر با توجه به متن ارسال شده یا پیام تصویری، جواب های متناسب با آن را پیشنهاد می دهد.

با احتساب این ویژگی ها در اپلیکیشن Allo، عمل تایپ بسیار کاهش می یابد.

همچنین این سامانه پیام رسان قادر به پشتیبانی Google Assistant یا همان دستیار گوگل است. در واقع این دستیار گوگل این امکان را برای کاربر مهیا می کند که از آن سوالی بپرسد و جواب خود را دریافت کند. این دستیار بعد از پاسخگویی به کاربر سوالات دیگری را در همان موضوع پیشنهاد می دهد و به نحوی شما را به یک مکالمه دو نفره ترغیب می کند.