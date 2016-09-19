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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

معاون استاندار خراسان شمالی:

اموال موسسه منحله میزان با مطالبات سپرده‌گذاران قابل تهاتر است

اموال موسسه منحله میزان با مطالبات سپرده‌گذاران قابل تهاتر است

بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی گفت: اموال موسسه منحل شده میزان با مطالبات سپرده‌گذاران قابل تهاتر است.

محمود دلپسند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آن دسته از سپرده‌گذاران موسسه مزبور که متقاضی انجام این تهاتر هستند باید درخواست خود را به هیئت تصفیه ارائه دهند.

وی بابیان اینکه هیئت تصفیه در مشهد مستقر است افزود: این هیئت مکلف شده است تمامی اسناد و مالکیت‌های موسسه منحل شده میزان را شناسایی کند و با فروش آن، مطالبات سپرده‌گذاران پرداخت شود البته در کشور این دارایی‌ها شناسایی‌شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: اقدامات مربوط به فروش اموال میزان و تبدیل آن به پول نقد، در حال انجام است و تاکنون متناسب با منابعی که به‌دست‌آمده برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران اقدام شده است.

دلپسند بیان داشت: بر این اساس مطالباتی که رقم آن کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده، پرداخت و با سپرده‌گذاران تسویه ‌شده است.

وی گفت: بیشتر مطالبات از موسسه میزان مربوط به سپرده‌گذاری‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است و بخش زیادی از مطالبات این موسسه پرداخت‌شده است.

کد مطلب 3773230

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    نظرات

    • سبزواری ۱۰:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
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      ما که راضی نیستیم حتی برای یک ریالش چرا یک شبه و یک طرفه منحلش کردند و پولها را بلوکه کردند و خوب هم میخورند.
    • ایرج گلبابایی ۲۰:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
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      کاریکه تا امروز درمورد پرداخت طلب سپرده گذاران صورت گرفته است غیر قانونی غیر شرعی وتضییع حقوق بسیاری از صاحبان سپرده بوده است حالا آقای دلپسند با چه انگیزه ای یک همچون نظری ابراز میکنند خودشان میدانند که جای تاسف دارد
    • فرناز ۲۳:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
      0 0
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      من برای آقا ی دلپسند متاسفم که نمی داند اموال یک موسسه منحله بین همه طلبکاران باید بنسبت تقسیم شود؟؟!!
    • محمد ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
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      مگر خدا بداددل ما سپر ده گذاران برسه. قراربود بانک صادرات اموال میزان رو تصاحب کنه و با سپرده گذاران تسویه. اما حالا میگه باس اموالو بفروشم انوقت پول مردمو بدم. بابا یه خورده انصاف. یه خرده به فکر دیگرانم باشین. خدا رو خوش نمیاد

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