محمود دلپسند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آن دسته از سپردهگذاران موسسه مزبور که متقاضی انجام این تهاتر هستند باید درخواست خود را به هیئت تصفیه ارائه دهند.
وی بابیان اینکه هیئت تصفیه در مشهد مستقر است افزود: این هیئت مکلف شده است تمامی اسناد و مالکیتهای موسسه منحل شده میزان را شناسایی کند و با فروش آن، مطالبات سپردهگذاران پرداخت شود البته در کشور این داراییها شناساییشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان شمالی تصریح کرد: اقدامات مربوط به فروش اموال میزان و تبدیل آن به پول نقد، در حال انجام است و تاکنون متناسب با منابعی که بهدستآمده برای پرداخت مطالبات سپردهگذاران اقدام شده است.
دلپسند بیان داشت: بر این اساس مطالباتی که رقم آن کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده، پرداخت و با سپردهگذاران تسویه شده است.
وی گفت: بیشتر مطالبات از موسسه میزان مربوط به سپردهگذاریهای کمتر از ۵۰ میلیون تومان بوده است و بخش زیادی از مطالبات این موسسه پرداختشده است.
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