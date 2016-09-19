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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی:

۳۱پروژه عمرانی و تأسیسات گرمایشی مدارس خراسان جنوبی افتتاح می‌شود

۳۱پروژه عمرانی و تأسیسات گرمایشی مدارس خراسان جنوبی افتتاح می‌شود

بیرجند- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی از افتتاح ۳۱ پروژه عمرانی و تأسیسات گرمایشی مدارس هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در استان خبر داد.

محمدرضا بیکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بهره‌برداری از ۳۱ پروژه عمرانی و تأسیسات گرمایشی در استان، اظهار کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۴۴ میلیارد و ۴۷۴ میلیون ریال مهرماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۳ پروژه تأسیسات گرمایشی مدارس است، بیان کرد: این پروژه‌ها شامل ۸۱ کلاس درس و با شش هزار و ۳۸۸ مترمربع زیربنا خواهد بود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی ادامه داد: برای افتتاح این پروژه‌ها بالغ بر شش میلیارد و ۷۴۷ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

افتتاح ۱۰ پروژه احداث، توسعه و تکمیل مدارس

بیکی همچنین از افتتاح ۱۰ پروژه احداث، توسعه و تکمیل مدارس با ۲۱ کلاش درس در استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با ۱۰ هزار و ۴۲ مترمربع زیربنا و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۹۴۳ میلیون ریال مهرماه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی، افتتاح پنج سالن چند منظوره را یکی دیگر از پروژه‌های افتتاحی در مهرماه امسال عنوان کرد و افزود: برای بهره‌برداری از این سالن‌ها نیز بالغ بر هشت میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین در ابتدای سال تحصیلی امسال دو خوابگاه دانش‌آموزی به بهره‌برداری می‌رسد، بیان داشت: این پروژه‌ها نیز دارای یک هزار و ۷۵۴ مترمربع زیربنا و هزینه کردی بالغ بر۲۰ میلیارد و ۴۹۴ میلیون ریال خواهد بود.

بیکی ادامه داد: افتتاح یک کتابخانه با ۱۰۴ مترمربع زیربنا و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار از دیگر پروژه‌های افتتاحی اداره کل نوسازی مدارس در سال تحصیلی جدید خواهد بود.

کد مطلب 3773233

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