مجله مهر- روح الله احمدی: طبق آخرین اخباری که به دست ما رسیده، ایران و رومانی قرار است در زمینه جنگل و مراتع با هم همکاری کنند. احتمالا مسئولان کشور رومانی میخواهند از تجربیات ما نهایت استفاده را ببرند. چون در رومانی هم یک مشت گوسفند و بز زندگی میکنند که به جان مراتع و جنگلها افتادهاند و به شغل شریف زمینخواری مشغول هستند و دولت نمیداند با آنها چه کار کند. ما که در مبارزه با زمینخواری توانایی بسیار بالایی داریم، میتوانیم به رومانیاییها راهکارهای مفید و علمی و عملی بدهیم. اینطوری نفعی هم از برجام به کشورهای دورتر رساندهایم. آنها برجام ندارند، ما که داریم! نمیشود که فقط ما و کشورهای منطقه از آن لذت ببریم. بگذاریم کمی هم بقیه حالش را ببرند. سایر کشورها هم میتوانند بیایند درخواست همکاری بدهند. اگر خجالت میکشند، ما میتوانیم به آنها پیشنهاد کنیم. میبینید ما چقدر خوبیم!؟
در زمینه خودروسازی با آلمان همکاری کنیم: همانطور که میدانید قبل از اینکه ایران اقدام به تولید خودرو کند، کشور آلمان اتومبیلهای خوبی میساخت اما پس از شروع خودروسازی در ایران، از بس که خودروهای ایرانی خوب و باکیفیت بودند، بازار از دست آلمانیها خارج شد. با توجه به اینکه خون پاک آریایی در رگهای آلمانیها هم هست، با آنها همکاری کنیم و رموز موفقیت در خودروسازی را به آنها آموزش دهیم و اجازه بدهیم حداقل بازار اروپا دست آنها باشد. در قدم اول هم میتوانیم از تبدیل کردن مدلهای مختلف سواری به وانت شروع کنیم.
در زمینه تورم با ژاپن همکاری کنیم: احتمالا این را هم میدانید که اوضاع اقتصاد ژاپن آنقدر خراب است که آنها دچار تورم منفی میشوند. یعنی در ژاپن علاوه بر اینکه چیزی گران نمیشود، ارزان هم میشود و گاهی اوقات برای تولیدکننده سخت است که در آن شرایط کار کند. علاوه بر تولید کننده، با وضع اقتصادی ژاپن هیچ دلالی هم نمیتواند سوء استفاده کند و لقمه حلالی برای زن و بچهاش ببرد. برای نجات ژاپن از این مشکل، میتوانیم با آنها همکاری کنیم و یکی از مسئولان قبلی را که الان بیکار است به ژاپن بفرستیم تا آنجا را گلستان کند و برگردد. برنگشت هم عیب ندارد. خدا را شکر ما مسئول خوب زیاد داریم. اصلا ژاپنیها ایشان را به عنوان هدیه از ما بپذیرند.
در زمینه فیلمسازی با آمریکا همکاری کنیم: تقصیر خودشان نیست. طفلکیها بلد نیستند فیلم خوب بسازند. وگرنه بارها گفتهاند که دوست دارند فیلمهایی بسازند که نیازی به سانسور نداشته باشد. پس بهتر است به صنعت فیلمسازی آمریکا کمک کنیم تا از همان اول فیلمها را طوری بسازند که بعدا نیاز نباشد بخشهایی از آن را حذفکنیم.
در زمینه جمعیت هم میتوانیم با هند و چین همکاری کنیم، در زمینههای سیاسی و اقتصادی هم میتوانیم به کشورهای کوچک آفریقایی کمک کنیم و کلا در زمینههای مختلف آماده همکاری با کشورهای دنیا هستیم. کشورها خجالت نکشند، فقط کافی است دردشان را بگویند.
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