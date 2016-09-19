اتفاقات روز پایانی پارالمپیک/ مدال طلا در روز عزای ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از برزیل، آخرین روز از پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک در شهر ریودوژانیرو برزیل، با شناخت قهرمانان رشته های تیمی همچون والیبال و بسکتبال و خنده و گریه ستاره های ورزشی پارالمپیک همراه بود.

در این روز تیم والیبال نشسته کشورمان در حالی برابر تیم بوسنی به برتری دست یافت و مدال طلا را از آن خود کرد که به خاطر مرگ بهمن گلبارنژاد عزادار بود. پرچم ایران در این روز نیمه برافراشته بود. حضور مرتضی مهرزاد مرد ۲ متر و ۴۶ سانتی ایران باعث شده بود این بازی تحت سلطه کامل ایرانی ها باشد. در والیبال نشسته مردان، ایران قهرمان شد، بوسنی دوم شد و مصر در رده سوم ایستاد. در بخش زنان این رشته، آمریکا، چین و برزیل اول تا سوم شدند.

رقابتهای زیبای بسکتبال با ویلچر نیز با شناخت قهرمانان به کار خود پایان داد. در این رشته تیم های زنان و مردان آمریکا مدال طلا را از آن خود کردند. در بخش مردان، اسپانیا برای اولین بار مدال نقره این رشته را از آن خود کرد و بریتانیا سوم شد. در بخش زنان، آلمان و هلند به ترتیب دوم و سوم شدند.

یکی از رشته های بسیار زیبای برگزار شده در پارالمپیک برزیل که مورد توجه تماشاچیان نیز قرار گرفته بود، رشته ورزشی تیمی گلبال توسط نابینایان بود. در این رشته و در بخش مردان آمریکا قهرمان شد. لیتوانی و برزیل دوم و سوم شدند. تیم زنان چین مدال طلا گرفت و ترکیه و آمریکا نشان های نقره و برنز را کسب کردند.

رقابتهای فوتبال بازی های پارالمپیک در دو بخش ۵ نفره و ۷ نفره برگزار شد. در فوتبال ۵ نفره مردان، برزیل قهرمان شد، ایران نایب قهرمان و آرژانتین در رده سوم ایستاد. در فوتبال ۷ نفره مردان هم بعد از اوکراین، ایران دوم و برزیل به مدال برنز رسید.

رشته جالب راگبی با ویلچر در این دوره از مسابقات مورد توجه رسانه های جهان قرار گرفت. در این رشته که به صورت میکس با حضور ورزشکاران زن و مرد برگزار شد استرالیا به مدال طلا رسید. آمریکا و ژاپن هم دوم و سوم شدند.

یکی از تصاویر دیدنی این دوره از بازی های پارالمپیک شادی ورزشکار برزیلی رشته بوچیا بود. آنتونیو لمه بعد از کسب اولین مدال تاریخی برزیل در تاریخ بازی های پارالمپیک، در میان سروصدای تماشاگران حاضر در سالن با پریدن در بغل مربی تیمش به خوشحالی پرداخت.

رقابتهای شنا در حالی در پارالمپیک برزیل به کار خود پایان داد که چینی ها بیش از ۶۰ مدال را در این رشته از آن خود کردند. از میان ورزشکاران حاضر در این رشته ورزشی، دانیل دیاس برزیلی و ایهار بوکی از بلاروس به ترتیب ۹ و ۷ مدال را برای کشورشان به دست آوردند و یکی از ستاره های بی نظیر این بازی ها لقب گرفتند.

در رشته تنیس روی میز یک ورزشکار زن و یک ورزشکار مرد به عنوان ستاره های بازی معرفی شدند. ناتالیا پارتیکا اهل لهستان ورزشکار زن ۲۷ ساله ای که مدال طلای این رشته را از آن خود کرد، مورد توجه بیش از حد رسانه ها قرار گرفت. وی با وجود سن کمش در سه المپیک حاضر بوده است و این بار نشانش را به رنگ طلا ارتقاء داد. ناتالیا بدون آرنج متولد شده و از ۱۱ سالگی در رشته تنیس روی میز فعالیت حرفه ای دارد.

ابراهیم حماد ستاره تنیس روی میز مصری هرچند مدال نگرفت، اما حضورش در مسابقات نشان از پشتکار، عزم و اراده وی برای زندگی بود. این ورزشکار ۴۳ ساله مصری در سن ۱۰ سالگی به دلیل تصادف در سانحه ای با قطار مجبور به قطع هر دو دست خود شد. بعد از ۳ سال با تنیس روی میز آشنا شد و امروز در حالی که راکت بازی ها را با دهان خود حرکت می داد، به تمام دنیا درس زندگی آموخت.

با وجود گذشت چند روز از پایان رقابتهای تیراندازی باکمان هنوز تصاویر و فیلم های یکی از ورزشکاران این رشته در دنیای رسانه ای و مجازی دست به دست می شود. مکس استوژمن کماندار ۳۳ ساله آمریکائی هر چند نتوانست مدال نقره بازی های پارالمپیک لندن را تکرار کند، اما پشتکار وی و حضور دوباره اش در دیدار رده بندی مورد تشویق بسیاری از حاضران در زمین این رشته ورزشی قرار گرفت. وی بدون دست و با پاهایش تیر را از طریق کمان نشانه می گیرد. مکس در رده چهارم پارالمپیک ایستاد.

خلیج تماشایی ریو در تسخیر استرالیایی ها زیباتر از روزهای قبل بود. ملوانان کشور استرالیا در مجموع ۳ رشته قایقرانی بادی پارالمپیک (یک نفره، دو نفره و سه نفره) موفق به کسب ۲ طلا و یک نقره شدند.