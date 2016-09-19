محمد پیروز منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین مدال طلای پارالمپیک برای ورزش قم در تمامی ادوار با قهرمانی تیم والیبال نشسته ایران در ریو به دست آمد و سهم ورزش قم از این مدال طلا حضور یک ورزشکار بود.



وی افزود: حسین گلستانی ورزشکار قمی در این مسابقات همراه با تیم ملی والیبال نشسته کشورمان نمایش درخشانی داشت و در نهایت با پیروزی برابر بوسنی در دیدار نهایی، قهرمانی در پارالمپیک برای گلستانی و تیم ملی به دست آمد.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم گفت: نخستین طلای پارالمپیک برای ورزش قم افتخار بزرگی است اما این افتخار به هیچ وجه به سادگی به دست نیامده است و گلستانی برای رسیدن به این طلا ماه‌ها در اردو بوده و تمام وقت و انرژی خود را صرف حفظ جایگاه خود در تیم ملی کرده است.



پیروز منش بیان داشت: ورزش قم امسال ۲ نماینده در پارالمپیک داشت که علاوه بر حسین گلستانی که با کسب یک طلای ارزشمند به کار خود پایان داد محمد محمد نژاد بسکتبالیست جوان ما نیز در مسابقات بسکتبال با ویلچر پارالمپیک شرکت کرد و برای تیم ملی به میدان رفت.

وی عنوان کرد: با توجه به ارزش بالای مدال گلستانی امیدواریم مسئولان استانی حمایت ویژه‌ای از این ورزشکار داشته باشند و پاسخ خوبی به کسب این مدال طلا و همه زحماتی که گلستانی برای رسیدن به قهرمانی پارالمپیک کشیده داده شود تا انگیزه گلستانی برای ادامه افتخار آفرینی دوچندان شود.



رئیس هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولان استان قم تصریح کرد: موفقیت حسین گلستانی مشتی نمونه خروار و نشان دهنده ظرفیت ورزش معلولان قم است و نگاه منصفانه و دلسوزانه به ورزش معلولان با درک توانمندی مدال آوری این ورزشکاران سبب افزایش افتخارات ورزش قم در این بخش خواهد شد.