سامانه ملی تعالی آموزش دندانپزشکی کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، این سامانه با حضور دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیران کمیته های راهبردی تعالی آموزش دندانپزشکی در دانشکده های دندانپزشکی کشور رونمایی شده است.

دکتر سعید عسگری دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با اعلام این خبر افزود: رابطین کارگروه تعالی آموزشی دندانپزشکی در دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور با نحوه عملکرد این سامانه آشنا و در جریان چگونگی عملیاتی شدن ماموریت این کارگروه قرار گرفتند.

وی با اشاره به طراحی راه اندازی این سامانه در راستای عملیاتی شدن ماموریت کارگروه تعالی آموزش دندانپزشکی و علوم وابسته به عنوان ماموریت ویژه کلان منطقه ۹ آمایشی، تسهیل ارتباط بین صاحبنظران آموزش دندانپزشکی و جمع آوری مشکلات موجود در اجرای برنامه های آموزشی دندانپزشکی عمومی را از اهداف طراحی و راه اندازی این سامانه برشمرد.

عسگری اظهار داشت: تبادل نظر در زمینه راهکارهای پیشنهادی دانشکده های دندانپزشکی کشور و تهیه بسته های پیشنهادی به دبیرخانه آموزش دندانپزشکی از دیگر اهداف بارگزاری این سامانه بر روی سایت دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی است.